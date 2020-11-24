Итоги дня 24 ноября: выплаты для ФЛП и новый виток скандала между Украиной и Венгрией

Коронавирус в Украине

На утро 24 ноября в Украине за сутки подтвердили 12 287 новых случаев заболевания COVID-19.

Семь областей Украины за сутки побили рекорды заболеваемости и смертности от COVID.

Пострадавшие на карантине бизнесмены могут получить денежную помощь

Пострадавшие от карантина предприниматели смогут получить разовую помощь в размере 8000 гривен.

Советник президента Украины Олег Устенко говорит, что средства будут взяты с Фонда по борьбе с COVID-19.

Скандал между Украиной и Венгрией из-за выборов в Закарпатье получил продолжение

Пограничники Украины развернули на границе венгерского политика Иштвана Грежу, которому запрещен въезд в Украину из-за вмешательства правительства Венгрии в местные выборы.

Вражеский снайпер на Донбассе смертельно ранил бойца ВСУ

На Донбассе оккупанты дважды сорвали режим прекращения огня, вследствие чего украинский военнослужащий получил смертельное ранение.

Разъяренные фанаты "Десны" бросили директора стадиона в мусорный бак

В Чернигове несколько десятков людей пришли к кабинету и.о. стадиона "имени Юрия Гагарина" Александра Овчаренко, вывели функционера на улицу и бросили его в мусорный бак, попутно разбив тому голову.

Майк Тайсон рассказал, как похудел на 45 кг перед боем с Роем Джонсом

Майк Тайсон рассказал, на какие жертвы он пошел, чтобы привести себя в отменную физическую форму спустя 15 лет после завершения профессиональной карьеры.

Манчестер Сити готовит для Месси "пожизненный" контракт

Владельцы Манчестер Сити готовят для Лионеля Месси невероятный контракт сроком на 10 лет.

Львовский дизайнер Петр Нестеренко-Ланько погиб в ДТП

Во Львовской области известный дизайнер и основатель Lviv Fashion Week Петр Нестеренко-Ланько погиб в ДТП.

Стало известно о личной драме Ефремова

Супруга российского актера Михаила Ефремова Софья Кругликова после почти 20 лет брака решила подать на развод.

Павел Прилучный впервые прокомментировал свое избиение

21 ноября в СМИ появилась информация, что в Калининграде был избит российский актер Павел Прилучный. 24 ноября на своей Инстаграм странице решил пролить свет на ситуацию.

Группа The Hardkiss презентовала трогательный клип на песню «Все було так»

Популярная украинская рок-группа The Hardkiss выпустила долгожданный клип на новую песню «Все було так».