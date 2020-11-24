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Вторник, 24.11.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
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Итоги дня 24 ноября: выплаты для ФЛП и новый виток скандала между Украиной и Венгрией

Итоги дня 24 ноября: выплаты для ФЛП и новый виток скандала между Украиной и Венгрией
Обновлено 21:21 Сегодня Телеграф

Коронавирус в Украине

На утро 24 ноября в Украине за сутки подтвердили 12 287 новых случаев заболевания COVID-19.

Семь областей Украины за сутки побили рекорды заболеваемости и смертности от COVID.

Пострадавшие на карантине бизнесмены могут получить денежную помощь

Пострадавшие от карантина предприниматели смогут получить разовую помощь в размере 8000 гривен.

Советник президента Украины Олег Устенко говорит, что средства будут взяты с Фонда по борьбе с COVID-19

Скандал между Украиной и Венгрией из-за выборов в Закарпатье получил продолжение

Пограничники Украины развернули на границе венгерского политика Иштвана Грежу, которому запрещен въезд в Украину из-за вмешательства правительства Венгрии в местные выборы.

Вражеский снайпер на Донбассе смертельно ранил бойца ВСУ

На Донбассе оккупанты дважды сорвали режим прекращения огня, вследствие чего украинский военнослужащий получил смертельное ранение

Разъяренные фанаты "Десны" бросили директора стадиона в мусорный бак

В Чернигове несколько десятков людей пришли к кабинету и.о. стадиона "имени Юрия Гагарина" Александра Овчаренко, вывели функционера на улицу и бросили его в мусорный бак, попутно разбив тому голову.

Майк Тайсон рассказал, как похудел на 45 кг перед боем с Роем Джонсом

Майк Тайсон рассказал, на какие жертвы он пошел, чтобы привести себя в отменную физическую форму спустя 15 лет после завершения профессиональной карьеры.

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Во Львовской области известный дизайнер и основатель Lviv Fashion Week Петр Нестеренко-Ланько погиб в ДТП.

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Супруга российского актера Михаила Ефремова Софья Кругликова после почти 20 лет брака решила подать на развод.

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21 ноября в СМИ появилась информация, что в Калининграде был избит российский актер Павел Прилучный. 24 ноября на своей Инстаграм странице решил пролить свет на ситуацию.

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Популярная украинская рок-группа The Hardkiss выпустила долгожданный клип на новую песню «Все було так».

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Все по теме:

Венгрия, Коронавирус, Владимир Зеленский, ФЛП, Итоги дня.

Автор:

Телеграф
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