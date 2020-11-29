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Воскресенье, 29.11.2020
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Стала известна официальная причина смерти Шона Коннери
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Итоги 29 ноября: "интеллектуальный" локдаун, трагедия в Жовкве и бой Тайсона

Итоги 29 ноября: "интеллектуальный" локдаун, трагедия в Жовкве и бой Тайсона
Обновлено 21:19 Сегодня Телеграф

Коронавирусом заболели еще почти 13 тысяч украинцев

12 978 новых случаев коронавирусной болезни зафиксировано в Украине по состоянию на 29 ноября 2020 года.

В Украине могут ввести «интеллектуальный» локдаун

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Кабмин Украины рассматривает возможность введения "интеллектуального локдауна".

В свою очередь, нардеп Александр Дубинский заявил, что Кабмин планирует ввести полный локдаун с 24 декабря по 15 января.

Два пациента погибли на Львовщине из-за отсутствия света в больнице

Во Львовской области в результате отключения электричества была приостановлена работа аппаратов искусственной вентиляции легких, вследствие этого двое пациентов умерли.

После трагедии в Жовкве, унесшей жизни двух человек, в ОП и ЛОГА анонсировали "кадровые решения".

Майк Тайсон и Рой Джонс завершили бой ничьей

В воскресенье, 29 ноября, в Лос-Анджеле (штат Калифорния, США) в Стейплс-центре состоялся необычный вечер бокса "Лига легенд". В главном бою шоу сразились великие американские боксеры 54-летний Майк Тайсон и 51-летний Рой Джонсон-младший.

Месси забил гол в "девятку" и посвятил его Марадоне

В воскресенье, 29 ноября, Барселона принимала Осасуну в рамках матча 11-го тура чемпионата Испании 2020/21. Встреча проходила на стадионе "Камп Ноу" и завершилась разгромной победой хозяев со счетом 4:0.

Болид Формулы-1 разорвало пополам во время гонки

В дебюте гонки французский пилот "Хааса" Ромен Грожан столкнулся с российским гонщиком "Альфа Таури" Даниилом Квятом, после чего его машина врезалась в отбойник, при этом авто француза пробило ограждение.

Блогер отправил звезду НБА в страшный нокаут

Известный американский блогер Джейк Пол проводил свой второй профессиональный бой по правилам бокса. Противостоял ему новичок в этом виде спорта, звезда НБА, первый трехкратный чемпион лиги в конкурсе слэм-данков - Нейт Робинсон.

Умер актер, сыгравший Дарта Вейдера в трилогии "Звездных войн"

В возрасте 85 лет умер знаменитый британский актер Дэвид Проуз, сыгравший Дарта Вейдера в оригинальной трилогии культовых "Звездных войн".

Илона Гвоздева заболела COVID-19

Известный украинский хореограф и победительница проекта "Танцы со звездами-2018" Илона Гвоздева сообщила, что подхватила коронавирус.

Детское Евровидение-2020

В воскресенье, 29 ноября, в онлайн-формате прошел детский песенный конкурс Евровидение 2020, который формально проводила Варшава. Участники не выступали в живую, на конкурсе звучали записи их выступлений.

Стала известна официальная причина смерти Шона Коннери

29 ноября издание dailymail сообщило, что сэр Шон Коннери умер от пневмонии и сердечной недостаточности во сне

Роман Сергея Жадана выйдет в свет на итальянском языке

Известный украинский писатель Сергей Жадан продолжает популяризовать свое творчество за приделами родной страны. Его роман «Интернат» о войне на Донбассе увидит свет в одном из римских издательств «Voland Edizioni» на итальянском языке.

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Все по теме:

Коронавирус, Жовква, Итоги дня, Covid-19, Локдаун.

Автор:

Телеграф
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Итоги 29 ноября: &quot;интеллектуальный&quot; локдаун, трагедия в Жовкве и бой Тайсона
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