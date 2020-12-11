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Пятница, 11.12.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
У Кернеса отказали почки
У Кернеса отказали почки
Итоги дня 11 декабря: непогода в Киеве, ухудшение состояния Кернеса и Труханова
Итоги дня 11 декабря: непогода в Киеве, ухудшение состояния Кернеса и Труханова
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Гололед в Киеве: сеть позабавила шутка про летающую Верещук

Итоги дня 11 декабря: непогода в Киеве, ухудшение состояния Кернеса и Труханова

Итоги дня 11 декабря: непогода в Киеве, ухудшение состояния Кернеса и Труханова
Обновлено 21:12 Сегодня Телеграф

Коронавирус в Украине

На утро 11 декабря в стране зафиксировали 13 541 новый случай заражения  COVID-19.

У Кернеса отказали почки

У городского главы Харькова Геннадия Кернеса отказали обе почки. Он сейчас находится на гемодиализе.

На фоне ухудшения состояния здоровья Кернеса, в городе формируется новая конфигурация власти

Труханов попал в переполненную коронавирусную больницу

Мэр Одессы Геннадий Труханов, который накануне заболел коронавирусом, госпитализирован в инфекционную больницу

Оправданного в Италии нацгвардейца заочно арестовали в России

Российский Басманный суд назначил заочный арест украинского военнослужащего Виталия Маркива

Непогода в столице

Вечером 10 декабря циклон Yvonne принес в Киев ледяной дождь, превратив город в один большой каток

За сутки с 10 декабря в столице 163 человека получили травмы из-за гололеда.

Тем не менее, 11 декабря сеть заполонили сказочные фотографии украинской столицы.

Звание «Человек года» от журнала Time получили сразу два политика

Журнал Time присвоил звание «Человек года» новоизбранному президенту США Джо Байдену и претенденту на пост вице-президента Камале Харрис.

Телеведущая Эллен Дедженерес заразилась коронавирусом

Ведущая популярного дневного ток-шоу Эллен Дедженерес подхватила Covid-19. 10 декабря она получила позитивный тест на коронавирус.

Меган Маркл названа самым популярным членом королевской семьи

Меган Маркл названа самым популярным членом британской семьи. Она обошла по популярности Кейт Миддлтон и королеву Елизавету II, несмотря на то, что герцоги Сассекские сложили с себя королевские полномочия и переехали в США.

Внезапно умер известный корейский кинорежиссер Ким Ки Дук

11 декабря стало известно, что в одной из латвийских больниц скончался корейский кинорежиссер Ким Ки Дук. Причиной кончины режиссера стали осложнения от коронавируса. На момент смерти ему было 59 лет.

Названы победители премии Game Awards 2020

Видеоигра The Last Of Us Part 2, которая вышла этим летом и стала самым крупным релизом 2020 года среди коробочных версий игр, победила в номинации "Игра года".

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Все по теме:

Коронавирус, Геннадий Труханов, Геннадий Кернес, Итоги дня, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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