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Понедельник, 14.12.2020
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Итоги дня 14 декабря: новые детали отравления Навального, начало выплат помощи ФЛП и сбой в работе Google
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Итоги дня 14 декабря: новые детали отравления Навального, начало выплат помощи ФЛП и сбой в работе Google

Итоги дня 14 декабря: новые детали отравления Навального, начало выплат помощи ФЛП и сбой в работе Google
Обновлено 21:16 Сегодня Телеграф

Данные по коронавирусу в Украине

На утро 14 декабря в стране зафиксировали 6451 новый случай COVID-19.

Журналисты узнали о причастности офицеров ФСБ к отравлению Навального

The Insider, Bellingcat и CNN  при участии Der Spiegel провели совместное расследование, входе которого удалось установить  имена и звания сотрудников ФСБ, принимавших участие в отравлении российского оппозиционера Алексея Навального.

Начало выплат помощи ФЛП 

14 декабря в Украине запустили подачу заявлений на получение материальной помощи ФЛПам и наемным работникам

Из-за количества заявок в Минцифры заявили о перебоях в работе сервиса "Дія".

В Украине решили ужесточить карантин с 19 декабря

Кабинет Министров Украины вводит ряд новых карантинных запретов с 19 декабря 2020 года

Опубликован список самых влиятельных украинцев

Журнал Фокус обнародовал список ста самых влиятельных украинцев 2020 года.

Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов

В понедельник, 14 декабря, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020/21

Украинские команды Шахтер и Динамо узнали имена своих следующих соперников в еврокубке.

Умер знаменитый футбольный тренер, который мог возглавить Динамо

В ночь на понедельник, 14 декабря, не стало одного из величайших футбольных менеджеров Франции. Бывший тренер национальной сборной, экс-наставник Ливерпуля Жерар Улье умер в возрасте 73 лет.

Сервисы Google одновременно дали сбой

 

В Европе произошел масштабный сбой в работе сервисов Google, в том числе Gmail и YouTube. 

Принцесса Беатрис нарушила королевское правило

Когда к семье присоединилась Меган Маркл, то принц Гарри начал нарушать правила, поступая так, как хотели с супругой. К «нарушителям» присоединилась и принцесса Беатрис.

Надя Дорофеева закосила под Майли Сайрус

Экс-солистка группы «Время и Стекло» певица Надя Дорофеева стала новым наставником в вокальном шоу «Голос країни» 11 сезон. Для съемок в проекте исполнительница изменила имидж и стала блондинкой.

Олег Винник заменил Потапа

Тина Кароль, Dorofeeva, Monatik и Олег Винник, который впервые сядет в тренерское кресло и заменит Потапа, станут судьями 11 сезона шоу "Голос країни. Перезагрузка".

Умер известный британский писатель Джон Ле Карре

В английском графстве Корнуолл на 90-м году жизни скончался британский писатель-романист Джон Ле Карре, известный, в частности, по детективному триллеру "Шпион, выйди вон!" и одноименному фильму.

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Все по теме:

Google, YouTube, Коронавирус, Алексей Навальный, ФЛП, Итоги дня.

Автор:

Телеграф
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