Итоги дня 14 декабря: новые детали отравления Навального, начало выплат помощи ФЛП и сбой в работе Google

Данные по коронавирусу в Украине
На утро 14 декабря в стране зафиксировали 6451 новый случай COVID-19.
Журналисты узнали о причастности офицеров ФСБ к отравлению Навального
The Insider, Bellingcat и CNN при участии Der Spiegel провели совместное расследование, входе которого удалось установить имена и звания сотрудников ФСБ, принимавших участие в отравлении российского оппозиционера Алексея Навального.
Начало выплат помощи ФЛП
14 декабря в Украине запустили подачу заявлений на получение материальной помощи ФЛПам и наемным работникам.
Из-за количества заявок в Минцифры заявили о перебоях в работе сервиса "Дія".
В Украине решили ужесточить карантин с 19 декабря
Кабинет Министров Украины вводит ряд новых карантинных запретов с 19 декабря 2020 года.
Опубликован список самых влиятельных украинцев
Журнал Фокус обнародовал список ста самых влиятельных украинцев 2020 года.
Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов
В понедельник, 14 декабря, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020/21.
Украинские команды Шахтер и Динамо узнали имена своих следующих соперников в еврокубке.
Умер знаменитый футбольный тренер, который мог возглавить Динамо
В ночь на понедельник, 14 декабря, не стало одного из величайших футбольных менеджеров Франции. Бывший тренер национальной сборной, экс-наставник Ливерпуля Жерар Улье умер в возрасте 73 лет.
Сервисы Google одновременно дали сбой
В Европе произошел масштабный сбой в работе сервисов Google, в том числе Gmail и YouTube.
Принцесса Беатрис нарушила королевское правило
Когда к семье присоединилась Меган Маркл, то принц Гарри начал нарушать правила, поступая так, как хотели с супругой. К «нарушителям» присоединилась и принцесса Беатрис.
Надя Дорофеева закосила под Майли Сайрус
Экс-солистка группы «Время и Стекло» певица Надя Дорофеева стала новым наставником в вокальном шоу «Голос країни» 11 сезон. Для съемок в проекте исполнительница изменила имидж и стала блондинкой.
Олег Винник заменил Потапа
Тина Кароль, Dorofeeva, Monatik и Олег Винник, который впервые сядет в тренерское кресло и заменит Потапа, станут судьями 11 сезона шоу "Голос країни. Перезагрузка".
Умер известный британский писатель Джон Ле Карре
В английском графстве Корнуолл на 90-м году жизни скончался британский писатель-романист Джон Ле Карре, известный, в частности, по детективному триллеру "Шпион, выйди вон!" и одноименному фильму.