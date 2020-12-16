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Среда, 16.12.2020
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Итоги 16 декабря: Зеленский - "разочарование года", Биткоин бьет рекорды, а в Кабмине - кадровые перестановки

Итоги 16 декабря: Зеленский - "разочарование года", Биткоин бьет рекорды, а в Кабмине - кадровые перестановки
Обновлено 21:08 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

Bitcoin обновил исторический максимум. Министра по делам ветеранов отправили в отставку. Зеленский стал главным "разочарованием" для украинцев в 2020. Сроки вакцинации в Украине.

Коронавирус в Украине

пробирки

В Украине продолжают ежедневно фиксировать тысячи новых случаев COVID-19. По состоянию на утро 16 декабря в стране уже 919 704 случаев коронавирусного заболевания.

Сроки вакцинации в Украине

вакцина

Начать вакцинирование украинцев от коронавируса смогут уже в феврале 2021 года, после того как COVAX направит в Украину первые партии вакцин от COVID-19.

Зеленский стал главным "разочарованием" для украинцев в 2020

Владимир Зеленский

В Украине около 42 процентов граждан считают президента Владимира Зеленского разочарованием года.

Главные события 2020 года по версии украинцев

2020

В Украине большинство граждан одним из главных событий 2020 года считают местные выборы.

Глава Гостаможни подал в отставку

Рябикин Павел

Председатель Государственной таможенной службы Павел Рябикин написал заявление об увольнении по собственному желанию почти через месяц после назначения на эту должность.

Министра по делам ветеранов отправили в отставку

Сергей Бессараб

Верховная Рада Украины отправила в отставку министра по делам ветеранов Сергей Бессараб, который днем ранее подал заявление на увольнение.

Bitcoin обновил исторический максимум

Биткоин

В среду, 16 декабря, в ходе торгов курс биткоина обновил исторический максимум, достигнув отметки $20 620,71.

Виктория Боня записала гневное обращение к ВОЗ

Виктория Боня

В мире начали появляться первые вакцины от коронавируса. Однако не всем эта информация пришлась по душе.

Лана Дель Рей выйдет замуж

Лана Дель Рей

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Еврокомиссия внесла в список «пиратских» ресурсов мессенджер Telegram и российскую социальную сеть "ВКонтакте".

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На канале СТБ большую популярность приобрело реалити-шоу "Холостячка", где за сердце украинской актрисы Ксении Мишиной борются красавцы-мужчины. Из 16 претендентов в финал прошли всего двое кандидатов - это комик Александр Эллерт и бизнесмен Алексей Тригубенко.

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Непобедимый австралийский боксер первого среднего веса Тим Цзю на вечере бокса в Парраматте одолел новозеландца Боуина Моргана.

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В среду, 16 декабря, черниговская Десна в рамках матча 1/8 Кубка Украины принимала луганскую Зарю. Встреча проходила в Киеве на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского и завершилась со счетом 0:1 в пользу "гостей".

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Все по теме:

Украина, Карантин, Коронавирус, Итоги дня, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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