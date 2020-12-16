Итоги 16 декабря: Зеленский - "разочарование года", Биткоин бьет рекорды, а в Кабмине - кадровые перестановки

Bitcoin обновил исторический максимум. Министра по делам ветеранов отправили в отставку. Зеленский стал главным "разочарованием" для украинцев в 2020. Сроки вакцинации в Украине.

Коронавирус в Украине

В Украине продолжают ежедневно фиксировать тысячи новых случаев COVID-19. По состоянию на утро 16 декабря в стране уже 919 704 случаев коронавирусного заболевания.

Сроки вакцинации в Украине

Начать вакцинирование украинцев от коронавируса смогут уже в феврале 2021 года, после того как COVAX направит в Украину первые партии вакцин от COVID-19.

Зеленский стал главным "разочарованием" для украинцев в 2020

В Украине около 42 процентов граждан считают президента Владимира Зеленского разочарованием года.

Главные события 2020 года по версии украинцев

В Украине большинство граждан одним из главных событий 2020 года считают местные выборы.

Глава Гостаможни подал в отставку

Председатель Государственной таможенной службы Павел Рябикин написал заявление об увольнении по собственному желанию почти через месяц после назначения на эту должность.

Министра по делам ветеранов отправили в отставку

Верховная Рада Украины отправила в отставку министра по делам ветеранов Сергей Бессараб, который днем ранее подал заявление на увольнение.

Bitcoin обновил исторический максимум

В среду, 16 декабря, в ходе торгов курс биткоина обновил исторический максимум, достигнув отметки $20 620,71.

Виктория Боня записала гневное обращение к ВОЗ

В мире начали появляться первые вакцины от коронавируса. Однако не всем эта информация пришлась по душе.

Лана Дель Рей выйдет замуж

35-летняя американская исполнительница Лана Дель Рей, которая в марте этого года рассталась с полицейским Шоном Ларкином, обрела новую любовь.

Telegram приравняли к запрещенной в Украине соцсети

Еврокомиссия внесла в список «пиратских» ресурсов мессенджер Telegram и российскую социальную сеть "ВКонтакте".

Как выглядят завидные украинские холостячки

На канале СТБ большую популярность приобрело реалити-шоу "Холостячка", где за сердце украинской актрисы Ксении Мишиной борются красавцы-мужчины. Из 16 претендентов в финал прошли всего двое кандидатов - это комик Александр Эллерт и бизнесмен Алексей Тригубенко.

Журнал France Football признал Пьеруиджи Коллину лучшим футбольным судьей

Авторитетный журнал France Football, который определяет обладателя "Золотого мяча", назвал имя лучшего арбитра в истории футбола. По мнению издания, им стал харизматичный итальянский арбитр Пьерлуиджи Коллина, карьера рефери которого припала на 1988-2005 годы.

Сын легенды бокса Тим Цзю вырубил соперника одним ударом

Непобедимый австралийский боксер первого среднего веса Тим Цзю на вечере бокса в Парраматте одолел новозеландца Боуина Моргана.

Заря подвинула Десну из Кубка Украины

В среду, 16 декабря, черниговская Десна в рамках матча 1/8 Кубка Украины принимала луганскую Зарю. Встреча проходила в Киеве на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского и завершилась со счетом 0:1 в пользу "гостей".