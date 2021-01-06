Итоги дня 6 января: ЧП с ребенком в Киеве, тайная VIP-вакцинация и нюансы локдауна в Украине

В среду, 6 января в Украине, где за последние сутки заболели коронавирусом 6911 украинцев, произошло много событий, в том числе и резонансных.

"Телеграф" собрал самые важные из них.

В частности, на улице Ватутина в Киеве женщина выбросила из окна трехлетнего сына. Кроме того, стало известно, что мать ребенка в момент ЧП вела себя неадекватно и призналась в любви незнакомцу и надевала на себя детскиев вещи. В полиции по факту ЧП в Киеве, в результате которого 3-летний мальчик был выброшен из окна своей 38-летней матерью открыто уголовное производство с квалификацией "покушение на убийство".

Кроме того, министр здравохранения Максим Степанов заявил, что Кабмин не планирует отменять локдаун, запланированный с 8 до 24 января, хотя буквально во вторник, 5 января, была информация об его возможной отмене. По словам Степанова, несмотря на снижение общей статистики заболеваемости коронавирусом, локдаун необходим по ряду причин, одна из которых грипп.

Помимо этого, скандал с тайной закупкой вакцин от коронавируса Pfizer получил продолжение после того, как Владимир Зеленский подключил СБУ для того, чтобы проверить достоверность данных про секретную вакцинацию топ-чиновников Украины, в том числе главы Кабмина Дениса Шмыгаля.

А также в среду, 6 января, стало известно о смерти знаменитого британского шеф-повара и одного из основателей ресторана Le Gavroche в Лондоне - Альбера Ру. Умер 85-летний мужчина 4 января. А Кейт Миддлтон была названа самым популярным влиятельным лицом в сфере моды в Великобритании после того, как в прошлом году ее обогнала Меган Маркл. Интересно, что 6 января стало известно, что На сцену "Голос страны" выйдут Надежда Мейхер и заслуженный артист Украины и муж Ольги Сумской Виталий Борисюк. Есть и не оочень хорошие новости: голливудская пара Ким Кардашян и рэпер Канье Уэст подали на развод.