Итоги дня 10 января: глава КСУ на курорте, виновники взрыва под Лубнами и тарифные протесты в Украине

Коронавирус в Украине

По данным на утро воскресенья, 10 января, в Украине зафиксировали 5 011 новых случаев заражения коронавирусом.

"Бразильский" коронавирус в Японии

В Японии у четырех путешественников из бразильского штата Амазонас обнаружили новую, ранее неизвестную, форму коронавируса SARS-CoV-2.

"Отстраненного" главу Конституционного суда заметили в Дубае

В сети появилась информация о том, что глава КСУ Александр Тупицкий отдыхает на курорте в Дубае (ОАЭ).

Газовщики и экс-нардеп обменялись обвинениями в ЧП на газопроводе под Лубнами

В "Лубныгаз" обвинили бывшего нардепа Игоря Мосийчука в причастности к взрыву на газопроводе "Уренгой-Помары-Ужгород", который произошел в субботу 9 января.

Тем временем, ремонтные работы на поврежденном газопроводе были завершены, а газоснабжение пострадавших населенных пунктов восстановлено.

Под Харьковом перекрыли дорогу из-за цены на газ

В воскресенье, 10 января, в пгт Высокое, в Харьковской области жители вышли на акцию протеста и перекрыли дорогу. Люди требовали отмены повышения тарифов на транспортировку газа.

Свитолина вырвала победу у россиянки на турнире в ОАЭ

В воскресенье, 10 января, в заключительном матче игрового дня на теннисном турнире в Абу-Даби (ОАЭ) украинка Элина Свитолина (№5 WTA) встречалась с россиянкой Екатериной Александровой (№33 WTA).

Украинка Костюк пробилась в четвертьфинал турнира в Абу-Даби

В воскресенье, 10 января, третья ракетка Украины и 99-я ракетка мира Марта Костюк провела матч в рамках 1/8 финала турнира в Абу Даби.

Украинка Магучих повторила мировой рекорд по прыжкам в высоту

Спортсменка повторила свой рекордный результат, перепрыгнув планку на высоте 202 сантиметра.

Матч Манчестер Сити - Бирмингем

В воскресенье, 10 января, Манчестер Сити в рамках матча 1/32 финала Кубка Англии принимал Бирмингем. Встреча, проходившая на стадионе "Этихад", завершилась уверенной победой хозяев со счетом 3:0.

Дочь Заворотнюк впервые за долгое время прокомментировала состояние актрисы

Старшая дочь известной российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна, которая обычно не раскрывает детали болезни своей матери, впервые за долгое время ответила поклонникам.

Регина Тодоренко снова повредила ногу

Известная телеведущая и певица Регина Тодоренко снова повредила ногу во время серфинга на Бали.

Меган Маркл и принц Гарри отказались от соцсетей

Меган Маркл и принц Гарри отказались от социальных сетей и больше не будут использовать такие платформы, как Twitter или Facebook.

Samsung представил первый потребительский MicroLED-телевизор

Южнокорейская компания Samsung представила премиальный домашний телевизор MicroLED, оснащенный функцией, позволяющей подключать к экрану четыре устройства одновременно