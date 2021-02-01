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Понедельник, 01.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Дубинского исключили из фракции "Слуга народа": первые детали
Дубинского исключили из фракции "Слуга народа": первые детали
Итоги дня 1 февраля: интервью Зеленского HBO и исключение Дубинского из "Слуги народа"
Итоги дня 1 февраля: интервью Зеленского HBO и исключение Дубинского из "Слуги народа"
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Украина запретила Булгакова! Что за бред?
"Чистый фарс": Дубинский с обидой высказался о своем исключении из фракции "Слуга народа" (видео)
"Чистый фарс": Дубинский с обидой высказался о своем исключении из фракции "Слуга народа" (видео)

Итоги дня 1 февраля: интервью Зеленского HBO и исключение Дубинского из "Слуги народа"

Итоги дня 1 февраля: интервью Зеленского HBO и исключение Дубинского из "Слуги народа"
Обновлено 20:57 Сегодня Телеграф

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро 1 февраля в Украине зафиксировали 2 030 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

В Украине заговорили об ослаблении карантина

В Украине заговорили об ослаблении карантина

Власти публично озвучили вариант ослабления карантина в ряде регионов страны.

Интервью Зеленского HBO

интервью Зеленского HBO

Президент Владимир Зеленский во время интервью Axios Джонатану Свону на канале HBO в YouTube обратился с закономерным вопросом к действующему американскому гаранту Джо Байдену.

Также он заявил, что считает ошибкой и предательством отказ Украины от ядерного оружия.

Помимо того, он заявил, что если бы он был президентом в 2014 году, то оккупации Крыма Россией удалось избежать.

Дубинского исключили из фракции "Слуга народа"

Дубинского исключили из фракции Слуга народа

Народный депутат Александр Дубинский исключен из фракции "Слуга народа"

После заседания он заявил, что голосование было "чистым фарсом" и что были "пройдены все красные линии".

Свитолина уверенно стартовала на престижном турнире в Австралии

Свитолина уверенно стартовала на престижном турнире в Австралии

Пятая ракетка мира Элина Свитолина в матче второго круга турнира серии WTA 500 Gippsland Trophy в Мельбурне в двух сетах со счетом 6:1, 6:4 выиграла у Андреа Петкович. 

Селезнева отчислили из "Колоса"

Селезнева из Колоса

Форварда "Колоса" Евгения Селезнева отчислили из состава  команды из-за грубого нарушения режима.

Селезнев дважды нарушал режим, но тогда ему удавалось отделаться "последним китайским предупреждением". 

Стал известен новый состав ведущих "Орла и решки"

Стал известен новый состав ведущих Орла и решки

На телеканалах Украины скоро покажут новые выпуски 10 сезона передачи о путешествиях "Орел и решка".

"Симпсоны" лишились еще одного автора

Марк Уилмор

От коронавируса скончался 57-летний сценарист анимационного сериала Симпсоны Марк Уилмор

Летиция Каста беременна четвертым ребенком

Супермодель и актриса Летиция Каста ждет ребенка

42-летняя французская супермодель и актриса Летиция Каста ждет ребенка от своего супруга, 37-летнего французского актера Луи Гарреля.

Виктор Павлик раскрыл пол своего ребенка

Виктор Павлик раскрыл пол своего ребенка

55-летний Народный артист Украины Виктор Павлик рассказал, кого теперь ждет вместе со своей молодой женой, 26-летней Екатериной Репяховой.

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Все по теме:

Коронавирус, Владимир Зеленский, Итоги дня, Александр Дубинский, Covid-19.
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