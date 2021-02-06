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Суббота, 06.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
"Проститутка назвала меня "золотым клиентом", я ей понравился": откровенный рассказ о борделе "под прикрытием"
"Проститутка назвала меня "золотым клиентом", я ей понравился": откровенный рассказ о борделе "под прикрытием"
Итоги дня 6 февраля: протесты под студией "НАШ" и обострение на Донбассе
Итоги дня 6 февраля: протесты под студией "НАШ" и обострение на Донбассе
Под Днепром ночью сошли с рельсов вагоны грузового поезда: ЧП попало на фото
Под Днепром ночью сошли с рельсов вагоны грузового поезда: ЧП попало на фото
В касание с лету: Леднев принес победу "Динамо" над "Шкендией" (видео)
В касание с лету: Леднев принес победу "Динамо" над "Шкендией" (видео)

Итоги дня 6 февраля: протесты под студией "НАШ" и обострение на Донбассе

Итоги дня 6 февраля: протесты под студией "НАШ" и обострение на Донбассе
Обновлено 21:09 Сегодня Телеграф

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро 6 февраля в Украине зафиксировали 4 310 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. При этом, за сутки в стране выздоровели 7 158 человек.

Украина понесла серьезные потери на Донбассе

Украина понесла серьезные потери на Донбассе

В субботу ВСУ потеряли двоих человек убитыми и еще четверых раненными

В Киеве пикетировали еще незаблокированные каналы

6 января, прошли новые акции протеста с требованием лишить лицензий телеканалы "Интер" и "НАШ".

Все это время каналы продолжали работать, а ситуация под зданиями оставалась спокойной

В Украине анонсировали новые санкции

В Украине анонсировали новые санкции

Глава СНБО Алексей Данилов анонсировал введение санкций против ряда лиц, в число которых попадают и действующие народные депутаты Украины. 

25 лет назад Украина получила антарктическую станцию "Академик Вернадский"

Академик Вернадский

6 февраля Google представил свой новый Doodle который посвящен 25-летию украинской антарктической станции имени Вернадского.

Президент Владимир Зеленский наградил выдающихся украинских полярников за их вклад в научную деятельность в Антарктиде. 

Леднев принес победу "Динамо" над "Шкендией"

Динамо Шкендия

В субботу, 6 февраля, "Динамо" провело свой предпоследний спарринг на учебно-тренировочном сборе в Турции. Противостоял вице-чемпионам Украины представитель Северной Македонии "Шкендия".

Бензема ударом в перекладину оформил ассист

Уэска Реал

6 февраля, "Реал" проводил гостевой поединок 22-го тура чемпионата Испании сезона 2020/21 против "Уэски". Встреча состоялась на стадионе "Эль Алькорас" и завершилась со счетом 1:2 в пользу гостей.

"Аталанта" с Малиновским забила три гола "Торино" за 21 минуту, а затем посыпалась

Аталанта Торино

6 февраля, "Аталанта" в рамках матча 21-го тура чемпионата Италии 2020/21 принимала "Торино". Встреча, проходившая в Бергамо на стадионе "Атлети Адзурри д’Италия", завершилась голевой ничьей со счетом 3:3.

Украинка досрочно победила чемпионку по кикбоксингу и муайтай

Алена Рассохина и Стэмп Фаиртекс

В Сингапуре еще в январе 2020 года состоялось шоу по смешанным единоборствам ONE Championship: Unbreakable 3, однако результаты вечера боев, а также видеотрансляция шоу прошла только 5 февраля. В главном поединке ивента встретились украинка Алена Рассохина и Стэмп Фаиртекс из Таиланда. 

Зеленский трогательно поздравил супругу с днем рождения

Елена Зеленская

Президент Украины Владимир Зеленский трогательно поздравил с днем рождения свою супругу Елену Зеленскую, которой 6 февраля 2021 года исполняется 43 года.

Экс-"Холостяк" Максим Михайлюк впервые станет отцом

Бывший участник проекта "Холостяк" Максим Михайлюк и его девушка, украинская топ-модель Дарья Хлыстун, объявили о радостном событии - они ожидают первенца.

Звезда сериала "Кухня" вышла замуж

Российская актриса театра и кино Мария Горбань тайно вышла замуж за оператора Кирилла Зоткина.

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Киев, Донбасс, Коронавирус, Итоги дня, Covid-19.
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