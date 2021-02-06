Итоги дня 6 февраля: протесты под студией "НАШ" и обострение на Донбассе

Коронавирус в Украине
По состоянию на утро 6 февраля в Украине зафиксировали 4 310 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. При этом, за сутки в стране выздоровели 7 158 человек.
Украина понесла серьезные потери на Донбассе
В субботу ВСУ потеряли двоих человек убитыми и еще четверых раненными.
В Киеве пикетировали еще незаблокированные каналы
6 января, прошли новые акции протеста с требованием лишить лицензий телеканалы "Интер" и "НАШ".
Все это время каналы продолжали работать, а ситуация под зданиями оставалась спокойной.
В Украине анонсировали новые санкции
Глава СНБО Алексей Данилов анонсировал введение санкций против ряда лиц, в число которых попадают и действующие народные депутаты Украины.
25 лет назад Украина получила антарктическую станцию "Академик Вернадский"
6 февраля Google представил свой новый Doodle который посвящен 25-летию украинской антарктической станции имени Вернадского.
Президент Владимир Зеленский наградил выдающихся украинских полярников за их вклад в научную деятельность в Антарктиде.
Леднев принес победу "Динамо" над "Шкендией"
В субботу, 6 февраля, "Динамо" провело свой предпоследний спарринг на учебно-тренировочном сборе в Турции. Противостоял вице-чемпионам Украины представитель Северной Македонии "Шкендия".
Бензема ударом в перекладину оформил ассист
6 февраля, "Реал" проводил гостевой поединок 22-го тура чемпионата Испании сезона 2020/21 против "Уэски". Встреча состоялась на стадионе "Эль Алькорас" и завершилась со счетом 1:2 в пользу гостей.
"Аталанта" с Малиновским забила три гола "Торино" за 21 минуту, а затем посыпалась
6 февраля, "Аталанта" в рамках матча 21-го тура чемпионата Италии 2020/21 принимала "Торино". Встреча, проходившая в Бергамо на стадионе "Атлети Адзурри д’Италия", завершилась голевой ничьей со счетом 3:3.
Украинка досрочно победила чемпионку по кикбоксингу и муайтай
В Сингапуре еще в январе 2020 года состоялось шоу по смешанным единоборствам ONE Championship: Unbreakable 3, однако результаты вечера боев, а также видеотрансляция шоу прошла только 5 февраля. В главном поединке ивента встретились украинка Алена Рассохина и Стэмп Фаиртекс из Таиланда.
Зеленский трогательно поздравил супругу с днем рождения
Президент Украины Владимир Зеленский трогательно поздравил с днем рождения свою супругу Елену Зеленскую, которой 6 февраля 2021 года исполняется 43 года.
Экс-"Холостяк" Максим Михайлюк впервые станет отцом
Бывший участник проекта "Холостяк" Максим Михайлюк и его девушка, украинская топ-модель Дарья Хлыстун, объявили о радостном событии - они ожидают первенца.
Звезда сериала "Кухня" вышла замуж
Российская актриса театра и кино Мария Горбань тайно вышла замуж за оператора Кирилла Зоткина.