Итоги 9 февраля: непогода в Украине и новые цены на газ за январь

Коронавирус в Украине

На утро вторника, 9 февраля, в Украине зафиксировали 2656 новых случаев коронавируса, что на 515 новых случаев больше, чем сутки ранее.

Тем временем, в Министерстве здравоохранения Украины объяснили по каким критериям составляли группы риска для определения порядка вакцинации от коронавируса.

Украину засыпало снегом

Рабочая неделя в Киеве началась с ужасных пробок из-за сильного снегопада. Во вторник, 9 февраля, ситуация особо не изменилась - столица по-прежнему стоит. Местами пришлось использовать бронетехнику для эвакуации увязших в снегу водителей.

Помимо того, в результате непогоды на многих дорогах страны было ограничено движение.

В Украину 10 февраля на смену циклона Tristan принесет циклон Ulf. Поэтому в большинстве областей страны опять ожидаются осадки.

Газсбыты поменяли цену на газ в январе

Ряд компаний, которые занимаются поставками газа украинским потребителям, снизили цену на "голубое топливо" за январь до предельной цены, установленной Кабмином.

Селезнев узнал, кто слил его из "Колоса"

Украинский футболист Евгений Селезнев пытается очистить своем имя после скандала, связанного с его отчислением из "Колоса".

Суарес побил рекорд Роналду

В понедельник, 8 февраля, "Атлетико" в рамках матча 22-го тура чемпионата Испании 2020/21 принимал "Сельту". Встреча, проходившая в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано", завершилась голевой ничьей 2:2.

Свитолина стартовала на Australian Open с непростой победы

Первая ракетка Украины и пятый номер WTA Элина Свитолина успешно стартовала на Australian Open-2021.

Соломия Витвицкая разводится с мужем

Популярная украинская телеведущая Соломия Витвицкая разводится с мужем.

Чапкис снова попал в больницу

Известного украинского хореографа Григория Чапкиса экстренно госпитализировали. снова попал в больницу. 90-летнего танцора ночью 9 февраля увезли на скорой в Киевскую городскую клиническую больницу №6.

Стало известно о смерти лауреата премии "Оскар", снявшего "Вспоминая моих печальных шлюх" и "Ван Гога"

Во Франции в понедельник, 8 февраля, ушел из жизни известный французский сценарист и режиссер Жан-Клод Каррьер.

В возрасте 76 лет умерла одна из основательниц самой успешной женской группы The Supremes

Американская певица Мэри Уилсон, наиболее известна как участница оригинального состава женской группы Supreme, умерла в возрасте 76 лет.