Скачать
Суббота, 20.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Итоги дня 20 февраля: Зеленский подписал указ о санкциях против Медведчука, суд в России принял окончательное решение по Навальному
Итоги дня 20 февраля: Зеленский подписал указ о санкциях против Медведчука, суд в России принял окончательное решение по Навальному
Зеленский подписал указ о санкциях против Медведчука (список)
Зеленский подписал указ о санкциях против Медведчука (список)
Сборная Украины удивила в мужской эстафете на ЧМ-2021 по биатлону
Сборная Украины удивила в мужской эстафете на ЧМ-2021 по биатлону
Комаров рассказал о месте, где встретились Адам и Ева: "Одна из самых опасных провинций" (фото)
Комаров рассказал о месте, где встретились Адам и Ева: "Одна из самых опасных провинций" (фото)

Итоги дня 20 февраля: Зеленский подписал указ о санкциях против Медведчука, суд в России принял окончательное решение по Навальному

Итоги дня 20 февраля: Зеленский подписал указ о санкциях против Медведчука, суд в России принял окончательное решение по Навальному
Обновлено 21:06 Сегодня Телеграф

Коронавирус в Украине 

На утро субботы, 20 февраля, в Украине зафиксировали 6295 новых случаев заболевания коронавирусом.

Зеленский подписал указ о санкциях против Медведчука

Владимир Зеленский подписал указ относительно введения санкций против нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко и еще 6 человек. 

А в США поддержали введение санкций против Медведчука

Суд в РФ принял окончательное решение по Навальному

Московский городской суд в субботу, 20 февраля, признал законным решение суда первой инстанции заменить Алексею Навальному условный срок лишения свободы на реальный по делу "Ив Роше". При этом суд решил засчитать время, уже проведенное им под домашним арестом.

Навальный помимо срока по делу "Ив Роше" также получил штраф по делу о "клевете" в отношении 94-летнего ветерана Второй мировой войны Игната Артеменко. 

Прикарпатье переходит в "красную" зону карантина

В Ивано-Франковской области усиливают меры по борьбе с распространением Covid-19. Местные власти заявили об ужесточении карантина с 22 февраля.

Сборная Украины выиграла "бронзу" на чемпионате мира по биатлону

В субботу, 20 февраля, на чемпионате мира по биатлону в Поклюке (Словения) состоялась женская эстафета. Сборная Украины в составе Анастасии Меркушиной, Юлии Джимы, Дарьи Блашко и Елены Пидгрушной заняла третье место.

А украинская мужская команда в составе Богдана Цымбала, Дмитрия Пидручного, Артема Примы и Антона Дудченко заняла довольно высокое пятое место.

Осака легко обыграла Брэйди в финале Australian Open-2021

В субботу, 20 февраля, третья ракетка мира японка Наоми Осака выиграла Открытый чемпионат Австралии-2021.

Ким Кардашьян подала на развод с Канье Уэстом

Издание TMZ подтвердило, что теперь уже точно пара разводится. Ким Кардашьян подала документы на расторжение брака спустя семь лет совместной жизни.

Свидетелей по делу Ефремова проверяют на вменяемость

Двое из трех лжесвидетелей по делу сейчас проходят проверку на вменяемость в одной из психбольниц. Дело в том, что Александр Кобец и Андрей Гаев "неадекватно вели себя на встречах со следователем".

99-летний принц Филипп проведет в больнице еще неделю

Чтобы избежать ухудшения состояния принца Филиппа, врачи решили оставить его в больнице еще на неделю.

Принцесса Евгения показала новорожденного сына и рассекретила его имя

20 февраля, на официальной странице принцессы в Инстаграме появился пост с новыми фотографиями сына. Также Евгения и Джек раскрыли полное имя младенца.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
Просмотры: 160

Все по теме:

Виктор Медведчук, Коронавирус, Владимир Зеленский, Алексей Навальный, Итоги дня, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 При Байдене ничего не изменилось: в США приняли неприятное решение по "Северному потоку 2"
02 Во Львове будут судить пастора, изнасиловавшего почти 150 девочек в христианских лагерях (фото)
03 Оккупанты Крыма обратились к Западу из-за водной блокады после заявлений о "вреде" воды из Украины
04 Марченко в ответ на санкции припомнила, как устроила Зеленского на работу (видео)
05 У Путина нашли "след США" в новых санкциях Украины и пригрозили обострением на Донбассе
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Санкции против Медведчука: появилась реакция США
Санкции против Медведчука: появилась реакция США
Не сроком единым: Навальному &quot;влепили&quot; штраф за клевету
Не сроком единым: Навальному "влепили" штраф за клевету
Суд вынес решение в деле о смертельном избиении человека в центре Киева
Суд вынес решение в деле о смертельном избиении человека в центре Киева
Под стражей всего один человек: в Иране готовят обвинение по делу о катастрофе самолета МАУ
Под стражей всего один человек: в Иране готовят обвинение по делу о катастрофе самолета МАУ
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь