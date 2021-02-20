Итоги дня 20 февраля: Зеленский подписал указ о санкциях против Медведчука, суд в России принял окончательное решение по Навальному

Коронавирус в Украине

На утро субботы, 20 февраля, в Украине зафиксировали 6295 новых случаев заболевания коронавирусом.

Зеленский подписал указ о санкциях против Медведчука

Владимир Зеленский подписал указ относительно введения санкций против нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко и еще 6 человек.

А в США поддержали введение санкций против Медведчука.

Суд в РФ принял окончательное решение по Навальному

Московский городской суд в субботу, 20 февраля, признал законным решение суда первой инстанции заменить Алексею Навальному условный срок лишения свободы на реальный по делу "Ив Роше". При этом суд решил засчитать время, уже проведенное им под домашним арестом.

Навальный помимо срока по делу "Ив Роше" также получил штраф по делу о "клевете" в отношении 94-летнего ветерана Второй мировой войны Игната Артеменко.

Прикарпатье переходит в "красную" зону карантина

В Ивано-Франковской области усиливают меры по борьбе с распространением Covid-19. Местные власти заявили об ужесточении карантина с 22 февраля.

Сборная Украины выиграла "бронзу" на чемпионате мира по биатлону

В субботу, 20 февраля, на чемпионате мира по биатлону в Поклюке (Словения) состоялась женская эстафета. Сборная Украины в составе Анастасии Меркушиной, Юлии Джимы, Дарьи Блашко и Елены Пидгрушной заняла третье место.

А украинская мужская команда в составе Богдана Цымбала, Дмитрия Пидручного, Артема Примы и Антона Дудченко заняла довольно высокое пятое место.

Осака легко обыграла Брэйди в финале Australian Open-2021

В субботу, 20 февраля, третья ракетка мира японка Наоми Осака выиграла Открытый чемпионат Австралии-2021.

Ким Кардашьян подала на развод с Канье Уэстом

Издание TMZ подтвердило, что теперь уже точно пара разводится. Ким Кардашьян подала документы на расторжение брака спустя семь лет совместной жизни.

Свидетелей по делу Ефремова проверяют на вменяемость

Двое из трех лжесвидетелей по делу сейчас проходят проверку на вменяемость в одной из психбольниц. Дело в том, что Александр Кобец и Андрей Гаев "неадекватно вели себя на встречах со следователем".

99-летний принц Филипп проведет в больнице еще неделю

Чтобы избежать ухудшения состояния принца Филиппа, врачи решили оставить его в больнице еще на неделю.

Принцесса Евгения показала новорожденного сына и рассекретила его имя

20 февраля, на официальной странице принцессы в Инстаграме появился пост с новыми фотографиями сына. Также Евгения и Джек раскрыли полное имя младенца.