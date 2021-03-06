Итоги дня 6 марта: ухудшение ситуации с коронавирусом, ДТП с украинцами в Польше

Коронавирус в Украине

6 марта, в Украине зафиксировали 9 144 новых случаев заболевания коронавирусом, что на 1011 человек меньше, чем сутки ранее. Хотя до этого, 4 и 5 марта количество новых случаев, обнаруженных за сутки было больше 10 тысяч.

Закарпатская область теперь также отнесена к "красной зоне" карантина, в связи с ухудшением там ситуации с заболеваемостью коронавирусом.

Ухудшилась ситуация также в Киеве и Хмельницкой области. Они теперь оказались в "оранжевой зоне".

Автобус с украинцами слетел в канаву в Польше

В Польше произошло ДТП с участием рейсового автобуса Познань-Херсон. Изначально сообщалось, что шесть украинцев погибли, а 15 получили ранения. Однако позже поступили сообщения, что в ДТП с автобусом с украинцами погибли не шесть, а пять человек.

Донецкая область осталась без тепла

Донецкая область осталась без тепла. Соответствующее решение приняли в "НАК Нафтогаз", учтя задолженность "Донецктеплокоммунэнерго" перед поставщиками газа.

"Шахтер" после череды неудач вернулся на победный путь

6 марта "Олимпик" принимал "Шахтер" в рамках матча 17-го тура чемпионата Украины сезона 2020/21. Встреча, проходившая на стадионе "Динамо" имени Лобановского в Киеве, завершилась минимальной победой "Горняков" со счетом 0:1.

Ломаченко может вернуть титул чемпиона уже в следующем бою

Британский промоутер Эдди Хирн поведал, что Василий Ломаченко своей выходкой в twitter влез в переговорный процесс между чемпионом WBC Девином Хэйни и Хорхе Линаресом. Теперь вариант с украинцем для чемпиона является приоритетным.

Украинка взяла "серебро" в спринте на Кубке мира по биатлону

Украинская биатлонистка Юлия Джима второй достигла финиша в спринтерской гонке на 7,5 км восьмого этапа Кубка мира в чешском Нове-Место. Спортсменка поразила все цели на огневых рубежах.

Николас Кейдж подтвердил свое пятое бракосочетание

Знаменитый голливудский актер Николас Кейдж женился в пятый раз. К алтарю он повел 26-летнюю японку Рико Шибата.

Все об участницах шоу "Холостяк"

Состоялся первый эфир украинского шоу "Холостяк" на телеканале "СТБ". Героем 11 сезона проекта стал 31-летний бизнесмен из Харькова Михаил Заливако, который встретил всех девушек и лично познакомился с каждой.

Стало известно о состоянии пораженного инсультом актера Алексея Янина

В мае 2015 года молодой российский актер Алексей Янин, известный по телесериалам "Студенты" и "Крем", впал в кому после обширного инсульта

Его мама, Ольга Андреевна Янина, поделилась, как сейчас чувствует себя актер, за которым нужен постоянный уход и присутствия близких людей.

Руслана рассказала, как прошел ее первый день после вакцинации

Руслана Лыжичко опубликовала пост, в котором сообщила, как себя чувствует после укола. Артистка отметила, что после эфира к не поступало очень много звонков от родных, друзей и представителей СМИ, чтобы узнать, как она себя чувствует.