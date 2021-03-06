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Суббота, 06.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Итоги дня 6 марта: ухудшение ситуации с коронавирусом, ДТП с украинцами в Польше
Итоги дня 6 марта: ухудшение ситуации с коронавирусом, ДТП с украинцами в Польше
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Итоги дня 6 марта: ухудшение ситуации с коронавирусом, ДТП с украинцами в Польше

Итоги дня 6 марта: ухудшение ситуации с коронавирусом, ДТП с украинцами в Польше
Обновлено 21:04 Сегодня Телеграф

Коронавирус в Украине

6 марта, в Украине зафиксировали 9 144 новых случаев заболевания коронавирусом, что на 1011 человек меньше, чем сутки ранее. Хотя до этого, 4 и 5 марта количество новых случаев, обнаруженных за сутки было больше 10 тысяч.

Закарпатская область теперь также отнесена к "красной зоне" карантина, в связи с ухудшением там ситуации с заболеваемостью коронавирусом.

Ухудшилась ситуация также в Киеве и Хмельницкой области. Они теперь оказались в "оранжевой зоне".

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
Просмотры: 315

Все по теме:

Польша, ДТП, Карантин, Коронавирус, Итоги дня, Covid-19.
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