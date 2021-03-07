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Воскресенье, 07.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Выяснилась возможная причина зверского убийства полицейской в Киеве
Выяснилась возможная причина зверского убийства полицейской в Киеве
Главные события недели: США ввели санкции против Коломойского, голосование по легализации оружия в Украине
Главные события недели: США ввели санкции против Коломойского, голосование по легализации оружия в Украине
Снег уже пересек границу: синоптик дала прогноз на праздник 8 Марта
Снег уже пересек границу: синоптик дала прогноз на праздник 8 Марта
"Атлетико" упустил победу над "Реалом" (видео)
"Атлетико" упустил победу над "Реалом" (видео)

Итоги дня 7 марта: убийство полицейской в Киеве, новый скандал с "дочерью Путина"

Итоги дня 7 марта: убийство полицейской в Киеве, новый скандал с "дочерью Путина"
Обновлено 20:40 Сегодня Телеграф

Коронавирус в Украине 

Коронавирус

На утро воскресенья, 7 марта, в Украине зафиксировали 7 167 новых случаев заболевания коронавирусом.

Убийство сотрудницы киберполиции в Киеве

Святослава Петрова

в Киеве неподалеку от станции метро "Вырлица" было обнаружено тело женщины, которой нанесли около 40 ножевых ранений. 

Позже стало известно, что убитой оказалась старший инспектор Департамента киберполиции Святослава Петрова.

Подозреваемая в убийстве была оперативно задержана

Основная версия, которую отрабатывает следствие - убийство на почве ревности.

Муж Тихановской ответил, чей Крым

Сергей Тихановский

Белорусский политический заключенный и оппозиционер Сергей Тихановский дал четкий ответ на вопрос "чей Крым?". 

"Третья дочка" Путина засветилась на публике в окружении охраны

Луиза Розова

Елизавета Кривоногих (Луиза Розова), которую называют еще одной дочерью президента России Владимира Путина, выступила в субботу в московском клубе "Ровесник".

На фоне возникшего резонанса, один из совладельцев бара выпустил видеообращение, в котором попытался объяснить ситуацию, но вместо того нарвался на шквал критики. 

Арахамию заметили на Мальдивах

Мальдивы

Председателя фракции "Слуга народа" заметили на отдыхе на Мальдивах в одном из самых дорогих отелей Amary Havodes.

"Динамо" - "Минай"

Динамо Минай

7 марта, "Динамо" в рамках матча 17-го тура чемпионата Украины сезона 2020/21 принимало "Минай". Встреча, проходившая в Киеве на НСК "Олимпийский", завершилась убедительной победой хозяев со счетом 3:0.

Российский чемпион UFC использовал запрещенный прием в бою и потерял пояс 

Ян Блахович - Исраэль Адесанья

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся большой вечер профессионального ММА, главным событием которого стал чемпионский бой в полутяжелом весе Ян Блахович - Исраэль Адесанья.

"Атлетико" упустил победу над "Реалом"

Атлетико Реал

"Атлетико" в рамках центрального матча 26-го тура испанской Примеры сезона 2020/21 принимал "Реал". Встреча, проходившая в Мадриде, на стадионе "Ванда Метрополитано", завершилась со счетом 1:1.

Соломия Витвицкая рассказала, как делит имущество с бывшим мужем после 7 лет брака

Соломия Витвицкая

Ведущая "ТСН" на телеканале "1+1" Соломия Витвицкая рассказала в программе "Світське життя з Катериною Осадчою", кто принял окончательное решение о разводе и как делили совместное имущество.

Максим Галкин показал новое фото любимой супруги

Алла Пугачева

71-летняя российская эстрадная певица и актриса Алла Пугачева восхитила поклонников невероятно моложавым видом.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
Просмотры: 332

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Киев, Коронавирус, Итоги дня, Covid-19, Луиза Розова.
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