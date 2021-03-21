Итоги дня 21 марта: Николаев в шаге от "красной зоны", последствия погромов в Офисе президента

Коронавирус в Украине
Украинские медики за сутки зарегистрировали 11 145 новых случаев инфицирования коронавирусом.
В Николаеве вводят жесткий карантин
В Николаеве крайне плачевная ситуация с распространением коронавируса, в связи с чем в городе с 01.00 среды, 24 марта, и по 4 апреля включительно вводятся более строгие карантинные ограничения в рамках "оранжевой" зоны.
Погромы в Офисе Зеленского
После штурма Офиса президента Украины сторонниками осужденного активиста Сергея Стерненко 20 марта здание так и не отмыли.
Советник Андрея Ермака Михаил Подоляк назвал акцию сторонников Стерненко попыткой провокации правоохранителей.
После акции полиция задержала одного из наиболее активных ее участников – Влада Сорда (Стафийчука).
Повреждения, которые были нанесены зданию Офиса президента, оценили в более чем 2 миллиона гривен.
"Слуга народа" из-за этого инициирует внеочередное заседание Верховной рады, на которое будут приглашены представители силовых структур.
"Динамо" крупно обыграло "Рух"
21 марта "Динамо" в рамках матча 19-го тура чемпионата Украины сезона 2020/21 принимало "Рух". Встреча, проходившая в Киеве на НСК "Олимпийский", завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.
Малиновский забил гол и отдал ассист в Серии А
"Верона" в рамках матча 28-го тура Серии А принимала "Аталанту". Счет в игре открыл украинский хавбек бергамесков Руслан Малиновский.
"Шахтер" умудрился проиграть "Львову"
"Львов" в рамках матча 19-го тура чемпионата Украины сезона 2020/21 принимал "Шахтер". Встреча, проходившая на "Арене Львов", завершилась с сенсационным счетом 3:2 в пользу хозяев.
Тимати закрыл шоу "Холостяк", а на следующий день изменил решение
Рэпер Тимати лишь 20 марта сообщил о закрытии проекта "Холостяк", но уже 21 марта изменил решение.
59-летний ресторатор Савелий Либкин женится
Известный украинский ресторатор, знаток одесской культуры Савелий Либкин объявил о помолвке с Мариной Маричевой.
Беременная жена Никиты Добрынина попала в больницу
Победительница проекта "Холостяк-9", беременная Даша Квиткова попала в больницу в субботу, 20 марта. У 22-летней девушки диагностировали почечные колики.
Юрий Никитин объяснил, почему от него продолжают уходить певицы
Продюсер группы "НеАнгелы" Юрий Никитин, который работал с Ириной Билык и Дашей Астафьевой объяснил, почему от него продолжают идти артистки.