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Воскресенье, 21.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
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Итоги дня 21 марта: Николаев в шаге от "красной зоны", последствия погромов в Офисе президента

Итоги дня 21 марта: Николаев в шаге от "красной зоны", последствия погромов в Офисе президента
Обновлено 20:32 Сегодня Телеграф

Коронавирус в Украине

Коронавирус

Украинские медики за сутки зарегистрировали 11 145 новых случаев инфицирования коронавирусом.

В Николаеве вводят жесткий карантин

Коронавирус

В Николаеве крайне плачевная ситуация с распространением коронавируса, в связи с чем в городе с 01.00 среды, 24 марта, и по 4 апреля включительно вводятся более строгие карантинные ограничения в рамках "оранжевой" зоны.

Погромы в Офисе Зеленского

Погромы в Офисе Зеленского

После штурма Офиса президента Украины сторонниками осужденного активиста Сергея Стерненко 20 марта здание так и не отмыли.

Советник Андрея Ермака Михаил Подоляк назвал акцию сторонников Стерненко попыткой провокации правоохранителей.

После акции полиция задержала одного из наиболее активных ее участников – Влада Сорда (Стафийчука).

Повреждения, которые были нанесены зданию Офиса президента, оценили в более чем 2 миллиона гривен.

"Слуга народа" из-за этого инициирует внеочередное заседание Верховной рады, на которое будут приглашены представители силовых структур.

"Динамо" крупно обыграло "Рух"

Динамо Рух

21 марта "Динамо" в рамках матча 19-го тура чемпионата Украины сезона 2020/21 принимало "Рух". Встреча, проходившая в Киеве на НСК "Олимпийский", завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

Малиновский забил гол и отдал ассист в Серии А

Малиновский

"Верона" в рамках матча 28-го тура Серии А принимала "Аталанту". Счет в игре открыл украинский хавбек бергамесков Руслан Малиновский.

"Шахтер" умудрился проиграть "Львову"

Шахтер Львов

"Львов" в рамках матча 19-го тура чемпионата Украины сезона 2020/21 принимал "Шахтер". Встреча, проходившая на "Арене Львов", завершилась с сенсационным счетом 3:2 в пользу хозяев.

Тимати закрыл шоу "Холостяк", а на следующий день изменил решение

Тимати

Рэпер Тимати лишь 20 марта сообщил о закрытии проекта "Холостяк", но уже 21 марта изменил решение

59-летний ресторатор Савелий Либкин женится

Савелий Либкин

Известный украинский ресторатор, знаток одесской культуры Савелий Либкин объявил о помолвке с Мариной Маричевой.

Беременная жена Никиты Добрынина попала в больницу

Даша Квиткова

Победительница проекта "Холостяк-9", беременная Даша Квиткова попала в больницу в субботу, 20 марта. У 22-летней девушки диагностировали почечные колики.

Юрий Никитин объяснил, почему от него продолжают уходить певицы

Юрий Никити

Продюсер группы "НеАнгелы" Юрий Никитин, который работал с Ириной Билык и Дашей Астафьевой объяснил, почему от него продолжают идти артистки.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 106

Все по теме:

Николаев, Коронавирус, Сергей Стерненко, Итоги дня, ОПУ, Covid-19.
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