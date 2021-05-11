Итоги дня 11 мая: расправа над детьми в Казани и подозрения Медведчуку

Коронавирус в Украине

В центрах тестирования украинские врачи за сутки зарегистрировали 2208 человек с "короной". При этом в стране второй день подряд фиксируют спад числа заболевших.

Подозрение Медведчуку

СБУ объявила о подозрении нардепу ОПЗЖ Виктору Медведчуку. На данном этапе ему инкриминируют нанесение вреда экономической безопасности Украины, передачу засекреченных данных о ВСУ спецслужбам России и разработку антиукраинского проекта "Луч".

При этом в СБУ убеждены, что Медведчук находится в Украине.

Стрельба в Казани

Во вторник, 11 мая, в российской Казани произошла стрельба в местной гимназии № 175, которую устроил 19-летний Ильназ Галявиев. В результате этого погибли 10 человек - 8 детей и двое учителей и 21 человек получил ранения.

Всемирный банк даст Украине 3 млрд грн на вакцинацию от Covid-19

Всемирный банк выделит на вакцинацию в Украине 90 миллионов евро (3,028 млрд гривен).

Беринчик травмировался, бой с Лобовым переносится

Украинский боксер-легковес Денис Беринчик, который собирается провести свой дебютный бой в кулачных боях с ирландским бойцом Артемом Лобовым, сообщил о своей травме.

Луческу рассказал "динамовцам", как войти в историю

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу рассказал, что перед игрой с "Зарей" в финале Кубка Украины-2021 обратился к своим футболистам.

Лишь два "динамовца" попали в команду года чемпионата Украины

Украинская премьер-лига (УПЛ) представила команду сезона 2020/21.

После первой репетиции Евровидения выступление группы Go-A признали одним из лучших

После проведения первых выступлений в сети появился "рейтинг" лучших номеров. Представители европейских СМИ, которые присутствовали на репетициях, провели опрос за лучшее выступление среди девяти участников, которые выступали в этот день.

Жена Лещенко дерзко отреагировала на скандал вокруг своей поездки в Москву

В субботу, 8 мая, стало известно, что супруга Сергея Лещенко - Анастасия Топольская, известная как Dj Nastia и Sheis, выступила в одном из ночных клубов российской столицы. Теперь же она отреагировала на критику в сети.

Принц Гарри назвал дату премьеры своего сериала о психическом здоровье

Внук британской королевы Елизаветы II принц Гарри и журналистка Опре Уинфри видимо "сблизились", ведь решили вместе создать сериал о психическом здоровье.

8-летняя Мила Маханец и Паша Пай воссоединились через месяц после скандала

11 мая Мила снова поделилась совместными снимками с Пашей. 8-летняя модель похвасталась подарком от юного блогера, и сообщила, что скучала по нему.