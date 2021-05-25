Итоги дня 25 мая: "авиаблокада" Беларуси, задержание девушки Протасевича, законопроект о наращивании численности ВСУ

Коронавирус в Украине

В украинских центрах тестирования зарегистрировали 2608 человек с коронавирусом.

"Авиаблокада" Беларуси

Украина прекращает авиасообщение с Беларусью с 00:00 среды, 26 мая. Также украинские самолеты не смогут летать над территорией Беларуси.

Кроме того, появился список авиакомпаний, которые ввели запреты на полеты через Беларусь.

Зеленский хочет увеличить численность военных в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду два неотложных законопроекта. Первый касается увеличения численности ВСУ, а другой - создания сил территориальной самообороны.

В России эту новость встретили гневной критикой.

Данные законопроекты оценил для "Телеграфа" аналитик украинского Национального института стратегических исследований Николай Белесков.

Арест девушки Протасевича

В Минске помимо бывшего главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича задержали и его девушку, гражданку РФ Софью Сапегу.

После этого ей инкриминировали участие в работе канала "Черная книга Беларуси", который публиковал информацию о силовиках, и арестовали на два месяца.

Роберто Де Дзерби официально возглавил "Шахтер"

Во вторник, 25 мая, итальянский специалист Роберто Де Дзерби стал главным тренером "Шахтера".

Притула уже трижды папа

25 мая популярный украинский телеведущий Сергей Притула стал отцом в третий раз. У шоумена родилась вторая доченька, которую назвали Стефания.

ТикТок удалил страничку сельской звезды Даши Евтух

Украинский сельский TikTok-блогер Даша Евтух вынуждена завести новую страницу в соцсети. Из-за нарушения условий сообщества TikTok удалил ее страницу.

Линдси Лохан возвращается в кино после 8-летнего перерыва

Американская актриса Линдси Лохан решила вернуться на большие экраны. Спустя 8 лет после ее крайней заметной роли в фильме "Каньоны", Линдси получила главную роль в новом рождественском ромкоме для Netflix.