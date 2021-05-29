Итоги дня 29 мая: открытие центров вакцинации, непогода в Украине

Коронавирус в Украине

На утро субботы, 29 мая, в Украине зафиксировано 3096 новых случаев заболеваний COVID-19.

В Украине открыли Центры массовой вакцинации от коронавируса

В субботу, 29 мая, в Киеве, Львове открыли центры вакцинации от COVID-19, клиентами которых стали украинцы, зарегистрировавшиеся в список ожидания прививок от коронавируса в приложении "Дія" или в контакт-центре Минздрава.

Вместе с тем, в Минздраве заявили, что в Украине уже более 1 млн человек получили первую дозу вакцины от COVID-19.

Непогода в Украине

Непогода в Киеве в пятницу вечером, 28 мая, не оставила равнодушными практически никого: дождь с грозой, который ранее прогнозировали синоптики, не снял на камеру только ленивый.

Жителям других регионов тоже удалось "насладится" дождями.

Так Кривой Рог буквально затопило, равно как и оккупированный Севастополь.

А в Черниговской области молнии подожгли два здания.

Экс-игрока сборной Украины Шевчука задержали в Киеве

Поздно вечером пятницы, 28 мая, в центре Киева задержали экс-игрока ФК "Шахтер" и сборной Украины Вячеслава Шевчука на Porsche. Он был состоянии в алкогольного опьянения.

Накануне игрок праздновал 85-летие донецкой команды.

Позже Шевчук извинился за пьяную езду в Киеве.

Тилль Линдеманн анонсировал новый клип в советской стилистике

Лидер немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн уже пару месяцев интригует своих поклонников фотографиями, которые делает в советской стилистике. Оказывается все эти снимки были сделаны во время съемок нового клипа музыканта.

Скандальный концерт Джигана в Одессе организовал ресторатор из России

27 мая в Киеве и 28 мая в Одессе прошли концерты известного хип-хоп и R&B исполнителя Джигана, которые вызвали много споров в сети. Организатором выступлений артиста стал российский продюсер и ресторатор Александр Орлов, который является владельцем клубов Queen в столице и Одессе.

Актер Шайя Лабаф может избежать тюремного заключения

Шайе Лабафу придется каждую неделю посещать психотерапевта, который будет помогать актеру управлять своим гневом. А чтобы эти меры исполнялись, на Шайе будет отслеживающий браслет.

Герцогиня Кембриджская вакцинировалась от коронавируса

Кейт Миддлтон вакцинировалась от коронавируса. Герцогиня получила первую дозу вакцины в пятницу, 28 мая, вернувшись из тура по Шотландии.