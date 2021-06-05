Итоги дня 5 июня: Вирастюка признали нардепом, Кривоноса уволили из ВСУ

Коронавирус в Украине

На утро субботы, 5 июня, в Украине зафиксировано 1897 новых случаев заболевания COVID-19, что на 369 случаев меньше, чем сутки раньше. Среди них - 91 ребенок и 65 медработников.

Украинского генерала Кривоноса уволили из СНБО

Владимир Зеленский уволил генерала Сергея Кривоноса с должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Позже стало известно, что Кривоноса уволили и из Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Данное событие всколыхнуло общественность не на шутку.

Вирастюк станет народным депутатом

Большая палата Верховного суда подтвердила правомерность действий и решений ЦИК, которая ранее признала Вирастюка нардепом.

Естественно вся эпопея с судебными разбирательствами не смогла пройти мимо пользователей сети.

В Минюсте назвали бизнесменов, автоматически зачисляющихся в "олигархи"

Бизнесмен Игорь Коломойский и пятый президент Украины Петр Порошенко подпадают под критерии понятия олигарх, которые изложены в президентском законопроекте об деолигархизации, заявил министр юстиции Украины Денис Малюська.

Костюк разгромила россиянку на пути в четвертый раунд Ролан Гаррос

Украинская теннисистка Марта Костюк успешно преодолела третий раунд Открытого чемпионата Франции.

Свитолина бесславно покинула Ролан-Гаррос

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина прекратила борьбу в одиночном разряде на Турнире Большого Шлема во Франции.

"Верес" феерически выиграл Первую лигу

В 29-м туре первенства "Верес" не оставил шансов крематорскому "Авангарду", забив в ворота гостей пять голов.

Моргенштерн устроил скандал с Артуром Пирожковым

в Москве состоялась 18-я премия в области популярной музыки "Муз-ТВ 2021", которая не обошлась без скандала. Российский рэпер Моргенштерн был номинирован в категории "Лучший исполнитель", но победу в этой номинации получил Артур Пирожков (наст. имя Александр Ревва). Видимо рэпер захотел к своей персоне привлечь еще больше внимания и закатил скандал, потребовав пересчитать голоса зрителей в прямом эфире.

Ежегодный парад в честь дня рождения Елизаветы II

12 июня в Виндзорском замке состоится ежегодный парад в честь дня рождения королевы Елизаветы II - Trooping the Color. Елизавету на церемонии будет сопровождать другой человек.

Осадчая впервые показала своего взрослого сына

Екатерина Осадчая впервые за долгое время поделилась фото своего старшего сына Ильи, который на днях стал выпускником киевской частной школы International School - QSI.

Новый проект Шнурова нарвался на шквал критики

Скандальный музыкант Сергей Шнуров на днях презентовал свой новый проект под названием "Зоя" с участием певицы Ксении Руденко. Проект российского артиста уже успели оценить и раскритиковать.