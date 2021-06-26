Итоги дня 26 июня: шантаж Китая, потери на Донбассе, 1/8 финала Евро-2020

Коронавирус в Украине

В Украине по состоянию на утро, 26 июня, выявили 756 новых случаев коронавируса, среди больных 29 детей и 12 медработников.

Китай шантажировал Украину поставками вакцины

Китай оказал давление на Украину, пригрозив, что заблокирует поставку в сотен тысяч доз вакцины от коронавируса.

Украинский воин погиб на Донбассе

В ночь на субботу, 26 июня, в зоне проведения операции Объединенных сил в Донецкой области в результате обстрелов со стороны боевиков погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины.

Позже стало известно, что погибшим оказался старший солдат 58-й отдельной мотопехотной бригады Андрей Гонар.

"Sea Breeze"

В порт Одессы в субботу, 26 июня, зашли грузинские корабли, которые будут принимать участие в ежегодных учениях "Си Бриз" ("Sea Breeze").

Кроме того, стало известно, что в Черное море направляется американский ракетный эсминец USS Ross DDG71

Евро-2020

В первом матче плей-офф Чемпионата Европы встречаются команды Уэльса и Дании. Игра проходит в Амстердаме на "Йохан Кройф Арене" в субботу, 26 июня.

Кроме того на субботу назначено противостояние между Италией и Австрией. Пройдёт оно в Лондоне на стадионе "Уэмбли", а начнётся - в 22:00 по киевскому времени.

Певица Шер создала аккаунт в TikTok

Соцсеть TikTok продолжает "захватывать" не только молодежь, но и более старшее поколение. Вслед за певицей и актрисой Аврил Лавин свой аккаунт в TikTok создала и легендарная американская певица и актриса Шер.

Менеджер МакSим сообщила об ухудшении здоровья певицы

Марину Абросимову перевели в условную группу "КТ–4" (к этой группе относят больных коронавирусом с большой площадью поражения легких), а у артистки поражение уже составляет 75%

Жена Виктора Павлика Катерина Репяхова объяснила, почему фамилия сына отличается от фамилии отца

Новоиспеченная мамочка, супруга украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова, которая 15 июня родила первенца, на своей странице в Инстаграм активно делится со своими подписчиками подробностями своего материнства.

В Киеве прошел необычный показ мод с моделями-"покойницами"

В субботу, 26 июня, в Киеве состоялась выставка современной похоронной культуры с моделями, которые изображали покойниц, и одним аниматором в костюме гроба.

Сэмюэль Л. Джексон получит свой первый "Оскар"

Американский актер Сэмюэль Л. Джексон получит свой первый "Оскар" за выдающиеся заслуги в кинематографе.

Элтон Джон решил закончить концертную деятельность

Известный британский поп-рок певец и композитор 74-летний Элтон Джон решил "завязать" с концертной деятельностью и уйти на пенсию.