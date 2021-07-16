Итоги дня 16 июля: новый глава МВД, подозрение Тупицкому, наводнение в Германии

Коронавирус в Украине
В Украине за сутки 15 июля зарегистрировали 737 новых случаев коронавируса. Среди них - 50 детей и 16 медработников.
Рада назначила Монастырского на место Авакова
В пятницу, 16 июля, Верховная Рада Украины проголосовала за назначение главы правоохранительного комитета ВР Дениса Монастырского на пост министра внутренних дел.
Эксперты проанализировали для "Телеграфа" изменения в МВД и проблемы, которые придется решать новому главе министерства.
Тупицкий получил новое подозрение от Генпрокуратуры
Бывшему главе Конституционного Суда Александру Тупицкому вручено сообщение о подозрении во вмешательстве в работу автоматизированной системы.
В Украине вступили в силу новые языковые нормы
С 16 июля вступают в силу новые нормы Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
Наводнение в Германии
Минимум 103 человека погибли в Германии в результате наводнения. Более 1300 числятся пропавшими без вести в районе Бад-Нойенар-Арвайлер, где до сих пор не восстановлена связь.
Один из самых пострадавших регионов - земля Северный Рейн-Вестфалия. Небольшой город Эрфштадт, который там находится, частично разрушило оползнем.
"Слава Украине" - "Героям Слава" отныне будет на футболках каждого клуба УПЛ
Лозунг "Слава Украине - Героям Слава", который с недавних пор является девизом нашей сборной, отныне будет нанесён на игровые футболки команд.
Элина Свитолина вышла замуж
Украинская теннисистка Элина Свитолина, которая ранее намекала о замужестве с французом Гаэлем Монфисом, таки вышла замуж в пятницу, 16 июля.
В сеть слили новый трек Jerry Heil
Юные украинские певицы Jerry Heil (наст. имя Яна Шамаева) и Анна Тринчер решили "разнообразить" свои карьеры скандалами из-за откровенных фото. А затем Шамаева рассказала, что их совместный трек слили в сеть еще до официального выхода.
В Украину с концертом едет Элджей
Российские артисты продолжают "атаковать" концертные площадки Украины. Вслед за скандальным рэпером Бастой в Киеве готовит свой концерт рэпер Элджей (Алексей Узенюк).
Ани Лорак решила вернуться в Украину
42-летняя певица Ани Лорак впервые за 7 лет планирует дать сольный концерт в Украине.
Злата Огневич выпустила трогательный клип
Популярная украинская певица Злата Огневич презентовала новый клип на новую композицию - "Мій назавжди".