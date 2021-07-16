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Пятница, 16.07.2021
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Итоги дня 16 июля: новый глава МВД, подозрение Тупицкому, наводнение в Германии

Итоги дня 16 июля: новый глава МВД, подозрение Тупицкому, наводнение в Германии
Обновлено 20:55 Сегодня Телеграф

Коронавирус в Украине

В Украине за сутки 15 июля зарегистрировали 737 новых случаев коронавируса. Среди них - 50 детей и 16 медработников.

Рада назначила Монастырского на место Авакова

В пятницу, 16 июля, Верховная Рада Украины проголосовала за назначение главы правоохранительного комитета ВР Дениса Монастырского на пост министра внутренних дел.

Эксперты проанализировали для "Телеграфа" изменения в МВД и проблемы, которые придется решать новому главе министерства.

Тупицкий получил новое подозрение от Генпрокуратуры

Бывшему главе Конституционного Суда Александру Тупицкому вручено сообщение о подозрении во вмешательстве в работу автоматизированной системы.

В Украине вступили в силу новые языковые нормы

С 16 июля вступают в силу новые нормы Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". 

Наводнение в Германии

Минимум 103 человека погибли в Германии в результате наводнения. Более 1300 числятся пропавшими без вести в районе  Бад-Нойенар-Арвайлер, где до сих пор не восстановлена связь.

Один из самых пострадавших регионов - земля Северный Рейн-Вестфалия. Небольшой город Эрфштадт, который там находится, частично разрушило оползнем.

"Слава Украине" - "Героям Слава" отныне будет на футболках каждого клуба УПЛ

Лозунг "Слава Украине - Героям Слава", который с недавних пор является девизом нашей сборной, отныне будет нанесён на игровые футболки команд

Элина Свитолина вышла замуж

Украинская теннисистка Элина Свитолина, которая ранее намекала о замужестве с французом Гаэлем Монфисом, таки вышла замуж в пятницу, 16 июля.

В сеть слили новый трек Jerry Heil

Юные украинские певицы Jerry Heil (наст. имя Яна Шамаева) и Анна Тринчер решили "разнообразить" свои карьеры скандалами из-за откровенных фото. А затем Шамаева рассказала, что их совместный трек слили в сеть еще до официального выхода.

В Украину с концертом едет Элджей

Российские артисты продолжают "атаковать" концертные площадки Украины. Вслед за скандальным рэпером Бастой в Киеве готовит свой концерт рэпер Элджей (Алексей Узенюк). 

Ани Лорак решила вернуться в Украину

42-летняя певица Ани Лорак впервые за 7 лет планирует дать сольный концерт в Украине.

Злата Огневич выпустила трогательный клип

Популярная украинская певица Злата Огневич презентовала новый клип на новую композицию - "Мій назавжди".

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 125

Все по теме:

Германия, МВД, Коронавирус, Александр Тупицкий, Денис Монастырский, Итоги дня, Covid-19.
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