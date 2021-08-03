Итоги дня 3 августа: убийство Шишова, транш МВФ, подписание закона о перезапуске ВККС

Коронавирус в Украине

В Украине на утро вторника, 3 августа, зафиксировали 827 новых заражений коронавирусом. В числе заболевших 68 детей и 26 медработников.

В киевском парке нашли повешенным оппозиционера из Беларуси Виталия Шишова

В киевском парке нашли повешенным белорусского оппозиционера Виталия Шишова, который исчез 2 августа во время пробежки.

Полиция провела осмотр места гибели и обнаружила несколько интересных моментов. В частности, был найден неизвестный след на пне, также вопросы вызывает высота прикрепленной петли.

Вечером возле посольства Беларуси в Киеве собралось много людей, которые устроили акцию протеста.

Зеленский со второй попытки подписал закон о восстановлении работы ВККС

Президент Украины Владимир Зеленский 3 августа подписал закон №3711-д о перезапуске работы Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС).

Украина ко Дню Независимости получит 2,7 млрд долларов от МВФ

Международный валютный фонд 23 августа предоставит Украине транш более чем 2,7 млрд долларов США. Зеленский рассказал, на что пойдут эти средства.

Сборная Украины стала триумфатором чемпионата мира по ММА

Сборная Украины по ММА заняла первое общекомандное место в медальном рейтинге на чемпионате мира по смешанным единоборствам среди детей, юношей и юниоров

Украинка Черкасова выиграла "бронзу" на Олимпиаде в Токио

Украинская борчиха Алла Черкасова выиграла "бронзу" на Олимпиаде в Токио.

Нардеп Беленюк гарантировал себе медаль на Олимпиаде в Токио

Народный депутат Украины 9-го созыва, борец греко-римского стиля Жан Беленюк вышел в финал Олимпийских игр.

Украинец Насибов гарантировал медаль на Олимпиаде в Токио

Украинский борец греко-римского стиля Парвиз Насибов вышел в финал Олимпийских игр.

Дженнифер Энистон в футболке и кепке по сериалу "Друзья" позабавила поклонников

52-летняя американская актриса Дженнифер Энистон представила первую коллекцию одежды по культовому сериалу "Друзья".

Менеджер Макsим развенчала детали о состоянии певицы

Генеральный менеджер российской певицы Макsим (наст. имя Марина Абросимова) продюсер Маргарита Соколова подтвердила в Инстаграме информацию о том, что 38-летняя артистка идет на поправку.

Фронтмен группы KADNAY стал еще одним звездным участником в "Танцях з зірками-2021"

Создатели популярного шоу "Танці з зірками" продолжают набирать украинских звезд в новый сезон проекта. Восьмым участником пятого сезона стал фронтмен инди-группы KADNAY - Дима Каднай.

Крымнашисту Филиппу Киркорову все же запретили въезд в Украину

Российскому артисту Филиппу Киркорову запретили въезд в Украину на три года за посещение Крымского полуострова.