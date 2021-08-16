Со своей будущей женой мы всегда ходили в одно и тоже кафе, она говорила, что оно ей очень нравится. После свадьбы оказалось, что это кафе ее отца. Угадайте, кто она по национальности?

В детстве я любил заниматься археологией, а мама называла это "копать картошку".

Если на ночь не съесть ничего сладкого, то и снов сладких не увидишь.

— Учёные установили, что веганы живут на 15% дольше.

— Чем остальные?

— Чем предполагалось.

Кайфую от мысли, что даже самый крутой, независимый и дерзкий рэпер, всё равно прикреплён к районной поликлинике.