Повеселитесь от души: забавные анекдоты на вечер
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Со своей будущей женой мы всегда ходили в одно и тоже кафе, она говорила, что оно ей очень нравится. После свадьбы оказалось, что это кафе ее отца. Угадайте, кто она по национальности?
В детстве я любил заниматься археологией, а мама называла это "копать картошку".
Если на ночь не съесть ничего сладкого, то и снов сладких не увидишь.
— Учёные установили, что веганы живут на 15% дольше.
— Чем остальные?
— Чем предполагалось.
С хорошим настроением можно горы свернуть: свежие анекдоты на день
Кайфую от мысли, что даже самый крутой, независимый и дерзкий рэпер, всё равно прикреплён к районной поликлинике.