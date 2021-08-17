— Добрый вечер! Водку с колой, пожалуйста!

— Закончилась. Пепси подойдет?

— Давайте.

Так я первый раз в жизни попробовал пепси с колой.

Встречаются одноклассники:

— Наш Васька стал богатым человеком: у него миллионы подписчиков.

— Так он же был дурак дураком?

— Он и остался дураком, но у него миллионы подписчиков.

Когда женишься, заведи себе пустую трехлитровую банку и в первый год перед сексом клади туда монетку. А в последующие года перед сексом по монетке вынимай. Обычно этой банки хватает до конца жизни…

— А вы красите яйца на Пасху?

— Они у меня от рождения красивые!

Олимпийский лозунг "Быстрее! Выше! Сильнее!" придумал тот, у кого очень сильно чесалась спина.