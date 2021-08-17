Шутки, которые сделают ваше утро незабываемым: подборка веселых анекдотов
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— Добрый вечер! Водку с колой, пожалуйста!
— Закончилась. Пепси подойдет?
— Давайте.
Так я первый раз в жизни попробовал пепси с колой.
Встречаются одноклассники:
— Наш Васька стал богатым человеком: у него миллионы подписчиков.
— Так он же был дурак дураком?
— Он и остался дураком, но у него миллионы подписчиков.
Когда женишься, заведи себе пустую трехлитровую банку и в первый год перед сексом клади туда монетку. А в последующие года перед сексом по монетке вынимай. Обычно этой банки хватает до конца жизни…
— А вы красите яйца на Пасху?
— Они у меня от рождения красивые!
Олимпийский лозунг "Быстрее! Выше! Сильнее!" придумал тот, у кого очень сильно чесалась спина.