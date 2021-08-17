Веселья много не бывает: самые смешные анекдоты
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Запись в театральной книге отзывов после премьеры очередной постановки "Анны Карениной": "Никогда ещё я так не ждал поезда".
Летом, отдохнувшие на юге и деревенские жители в плане загара не отличаются. Различают их по рваной одежде. Деревенские такое не носят.
Я настолько плохо питаюсь, что иногда мне стыдно за мои продукты перед кассиршей.
У истинного джентльмена защитная маска должна чуть выглядывать из нагрудного кармашка.
Шутки, которые сделают ваше утро незабываемым: подборка веселых анекдотов
Сегодня в больничной очереди услышал такой диалог двух бабушек: — ты заболела? — нет, просто скучно, думаю пойду проверюсь. — ааа, я тоже дома не захотела сидеть. ЗАШИБИСЬ… и помирай тут в очереди.