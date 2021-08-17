Запись в театральной книге отзывов после премьеры очередной постановки "Анны Карениной": "Никогда ещё я так не ждал поезда".

Летом, отдохнувшие на юге и деревенские жители в плане загара не отличаются. Различают их по рваной одежде. Деревенские такое не носят.

Я настолько плохо питаюсь, что иногда мне стыдно за мои продукты перед кассиршей.

У истинного джентльмена защитная маска должна чуть выглядывать из нагрудного кармашка.

Сегодня в больничной очереди услышал такой диалог двух бабушек: — ты заболела? — нет, просто скучно, думаю пойду проверюсь. — ааа, я тоже дома не захотела сидеть. ЗАШИБИСЬ… и помирай тут в очереди.