Начинаем утро с позитивной ноты: веселые анекдоты

Очень забавная подборка анекдотов, которые сделают ваш день веселым.

Тактичная женщина с большой грудью и глубоким вырезом, после встречи с мужчиной, должна отвести взгляд в сторону на некоторое время, чтобы дать ему возможность попялиться на сиськи и не смущать его.

Девушка: — Встречаемся в 7 вечера, там же. И если кто-то из нас опаздает… Парень: — … то я подожду.

Читаю статус: "Если у вашей жены болит голова, попробуйте приложить ей ко лбу новые итальянские сапоги. . " Убил коммент: "А прикладывать с размаху или как?"

Я ожидала чего угодно от голубей на вокзале, но не того, что один из них начнет ластиться как кошка к ноге и выпрашивать у меня булочку, которую я ела..

К приёмному пункту "Вторцветмета" подходят два мужика:

— Ребята, возьмёте 150 метров кабеля?

— Пока принять не можем. У нас электричества нет. Пока его не подачу не восстановят, мы не работаем.

— Поверьте, пока вы кабель не примите, свет не отремонтируют.