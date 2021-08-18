Начинаем утро с позитивной ноты: веселые анекдоты
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Тактичная женщина с большой грудью и глубоким вырезом, после встречи с мужчиной, должна отвести взгляд в сторону на некоторое время, чтобы дать ему возможность попялиться на сиськи и не смущать его.
Девушка: — Встречаемся в 7 вечера, там же. И если кто-то из нас опаздает… Парень: — … то я подожду.
Читаю статус: "Если у вашей жены болит голова, попробуйте приложить ей ко лбу новые итальянские сапоги. . " Убил коммент: "А прикладывать с размаху или как?"
Я ожидала чего угодно от голубей на вокзале, но не того, что один из них начнет ластиться как кошка к ноге и выпрашивать у меня булочку, которую я ела..
Не тратим время на грусть: позитивные анекдоты на вечер
К приёмному пункту "Вторцветмета" подходят два мужика:
— Ребята, возьмёте 150 метров кабеля?
— Пока принять не можем. У нас электричества нет. Пока его не подачу не восстановят, мы не работаем.
— Поверьте, пока вы кабель не примите, свет не отремонтируют.