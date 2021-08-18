Не оставьте грусти шансов: порция смешных анекдотов на день

Из полицейского протокола: Задержан сержант Петров за попытку изнасилования гражданки Сидоровой. Задержана гражданка Сидорова за оказание сопротивления сотруднику полиции.

Не важно насколько ты крут или сколько тебе лет, когда двухлетний ребенок дает тебе игрушечный телефон — ты просто обязан ответить на звонок.

Это какая должна быть скучная у парня жизнь, чтобы в 20 лет он хотел жениться?

Не страшно если жопа приводит к приключениям, главное чтобы приключения не привели к жопе.

Секс — это естественный биологический защитный механизм для нас, женщин, ибо, не будь его, мужчины поубивали бы нас на хрен.