Держись на волне позитива: смешные анекдоты на вечер

Оказывается, я вполне себе хороший, добрый, адекватный человек, счастливый и пребывающий в хорошем настроении, много смеюсь и радуюсь, люблю жизнь и людей, и всегда готов им помочь добрым словом и делом.

И чтобы убедиться в этом, мне нужно было всего-то взять и уволиться.