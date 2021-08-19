Держись на волне позитива: смешные анекдоты на вечер
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- 1964
Как-то раз моя девушка на меня накричала, потому что я купил для салата консервированные ананасы не кольцами, а кусочками. И я пошел в десять вечера искать такие, как надо. Я их купил, принес, и знаете, что она с ними сделала? Она порезала их кусочками.
На лекции. Профессор:
- Прекратите перекидывать друг другу записки!
Студенты:
- Это не записки, это мы в карты играем.
- Ну, тогда извините.
Заходит в магазин горем убитый мужчина и спрашивает:
- У вас есть мыло и веревка?
Продавец:
- Вы что, вешаться собрались?
Мужик ехидно:
- Нет, щас помоюсь и в горы полезу!
Оказывается, я вполне себе хороший, добрый, адекватный человек, счастливый и пребывающий в хорошем настроении, много смеюсь и радуюсь, люблю жизнь и людей, и всегда готов им помочь добрым словом и делом.
И чтобы убедиться в этом, мне нужно было всего-то взять и уволиться.