Держись на волне позитива: смешные анекдоты на вечер

Автор
Т. Кармазина
Дата публикации
Автор
1964
Держись на волне позитива: смешные анекдоты на вечер Новость обновлена 19 августа 2021, 17:23

Пускай ваш вечер будет наполнен позитивной энергетикой!

Как-то раз моя девушка на меня накричала, потому что я купил для салата консервированные ананасы не кольцами, а кусочками. И я пошел в десять вечера искать такие, как надо. Я их купил, принес, и знаете, что она с ними сделала? Она порезала их кусочками.

На лекции. Профессор:

- Прекратите перекидывать друг другу записки!

Студенты:

- Это не записки, это мы в карты играем.

- Ну, тогда извините.

Заходит в магазин горем убитый мужчина и спрашивает:

- У вас есть мыло и веревка?

Продавец:

- Вы что, вешаться собрались?

Мужик ехидно:

- Нет, щас помоюсь и в горы полезу!

Оказывается, я вполне себе хороший, добрый, адекватный человек, счастливый и пребывающий в хорошем настроении, много смеюсь и радуюсь, люблю жизнь и людей, и всегда готов им помочь добрым словом и делом.

И чтобы убедиться в этом, мне нужно было всего-то взять и уволиться.