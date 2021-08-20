Заряд безграничной энергии в это утро: новые анекдоты

Автор
Т. Кармазина
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Заряд безграничной энергии в это утро: новые анекдоты Новость обновлена 19 августа 2021, 17:38

Самая смешная подборка забавных шуток на утро!

В лесу распределяли премии по результатам полугодия, и после жарких обсуждений и споров постановили: медведю выдать за силу, волку за хватку, лисе за хитрость, зайцу за храбрость. И скунсу тоже выдали… чтобы не вонял.

Раньше я очень не любил спать, потому что, когда ты засыпаешь, ты на восемь часов словно выпадаешь из реальности.

Сейчас я очень люблю спать, потому что, когда ты засыпаешь, ты на восемь часов выпадаешь из реальности.

- Я один из тех, кто постоянно уступает дорогу людям, идущим навстречу. А знаете, что меня больше всего раздражает в этой привычке? Танцевать танго, когда я встречаю таких же идиотов, как я!

- Понимаешь, я просто хочу, чтобы все было как раньше.

- Но ведь раньше мы даже не были знакомы.

- Именно.

Судья спрашивает подсудимого:

- Расскажите суду, почему вы не стали спасать свою тещу, когда она тонула?

- Да я не знал, что она тонет! Орала как всегда…