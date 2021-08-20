Лекарство от скуки заказывали? Самые уморительные шутки на день

Автор
Т. Кармазина
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Лекарство от скуки заказывали? Самые уморительные шутки на день Новость обновлена 20 августа 2021, 11:44

Очень забавная подборка анекдотов, которая сделает ваш день веселым!

Сегодня в одном из торгово-развлекательных центров был свидетелем следующей картины — девушка-кассир одного из ресторанов быстрого питания крикнула номер заказа "Б6" на весь фуд-корт, а откуда-то с другого конца ей в ответ — "Ранен!".

Сын приводит домой девушку.

- Мама, познакомься, это Лена.

- Здравствуйте, Лена!

- Вот с ней папа тебе и изменяет.

- Доктор, когда я нагибаюсь, вытягиваю вниз руки, поднимаю одну ногу, опускаю, поднимаю вторую, опускаю, разгибаюсь и поднимаю руки до пояса, одновременно слегка подпрыгивая — у меня появляется сильная боль в спине.

- Зачем вы проделываете такие сложные упражнения в вашем возрасте?

- А как я, по-вашему, должен надевать штаны?!

- Степа, слышал? У Люськи муж из командировки вернулся в пятницу, а должен был приехать в субботу, застукал ее с любовником и убил его. Какой ужас!

- Ой, Ваня, дикий ужас! Приехал бы в четверг, меня бы грохнул!

Прибегает маленькая девочка, к папе и говорит:

- Папа, а закрой глазки.

- Зачем?

- А мама сказала, когда ты закроешь глазки — нам с мамой станет легче жить!