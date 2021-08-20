Лекарство от скуки заказывали? Самые уморительные шутки на день

- Доктор, когда я нагибаюсь, вытягиваю вниз руки, поднимаю одну ногу, опускаю, поднимаю вторую, опускаю, разгибаюсь и поднимаю руки до пояса, одновременно слегка подпрыгивая — у меня появляется сильная боль в спине.

- Зачем вы проделываете такие сложные упражнения в вашем возрасте?

- А как я, по-вашему, должен надевать штаны?!