Лекарство от скуки заказывали? Самые уморительные шутки на день
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Сегодня в одном из торгово-развлекательных центров был свидетелем следующей картины — девушка-кассир одного из ресторанов быстрого питания крикнула номер заказа "Б6" на весь фуд-корт, а откуда-то с другого конца ей в ответ — "Ранен!".
Сын приводит домой девушку.
- Мама, познакомься, это Лена.
- Здравствуйте, Лена!
- Вот с ней папа тебе и изменяет.
- Доктор, когда я нагибаюсь, вытягиваю вниз руки, поднимаю одну ногу, опускаю, поднимаю вторую, опускаю, разгибаюсь и поднимаю руки до пояса, одновременно слегка подпрыгивая — у меня появляется сильная боль в спине.
- Зачем вы проделываете такие сложные упражнения в вашем возрасте?
- А как я, по-вашему, должен надевать штаны?!
- Степа, слышал? У Люськи муж из командировки вернулся в пятницу, а должен был приехать в субботу, застукал ее с любовником и убил его. Какой ужас!
- Ой, Ваня, дикий ужас! Приехал бы в четверг, меня бы грохнул!
Прибегает маленькая девочка, к папе и говорит:
- Папа, а закрой глазки.
- Зачем?
- А мама сказала, когда ты закроешь глазки — нам с мамой станет легче жить!