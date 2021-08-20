Юморок на вечерок: веселые анекдоты для поднятия настроения

Едут в лифте муж с женой и девушка. Вдруг девушка оборачивается и лупит мужика по морде:

- Нахал! Да еще при жене!

Двери лифта открываются, девушка выскакивает. Мужик весь красный, заикаясь:

- Ира, честное слово!

- Да ладно. Это я погладила.