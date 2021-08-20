Юморок на вечерок: веселые анекдоты для поднятия настроения
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Едут в лифте муж с женой и девушка. Вдруг девушка оборачивается и лупит мужика по морде:
- Нахал! Да еще при жене!
Двери лифта открываются, девушка выскакивает. Мужик весь красный, заикаясь:
- Ира, честное слово!
- Да ладно. Это я погладила.
Слушается дело о разводе. Муж с женой никак не могут договориться насчет троих детей. Жена:
- Двоих мне, одного тебе.
Муж:
- Мне двоих, тебе одного.
Через час жена не выдерживает:
- Слушай, пошли домой. В следующем году разведемся, когда четверо будет.
Диалог в химчистке:
- Вы жирные пятна с дивана выводите?
- Да!
- Вот деньги! Вот адрес! А жирное пятно на диване зовут Андрей…
Мужик спрашивает у бармена:
- Что входит в коктейль?
- Сахар, молоко и ром.
- Ну, и как на вкус?
- Отлично! Сахар — это сила, молоко — энергия!
- Ну, а ром?
- А ром — это мысли, куда применить силу и энергию.
- Мама! Он уходит!
- Пусть хлеба купит…
- Мама! Он навсегда уходит!
- Хрен с ним, сегодня поужинаем без хлеба.