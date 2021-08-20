Юморок на вечерок: веселые анекдоты для поднятия настроения

Автор
Т. Кармазина
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Юморок на вечерок: веселые анекдоты для поднятия настроения Новость обновлена 20 августа 2021, 17:32

Подборка свежих забавных анекдотов на вечер.

Едут в лифте муж с женой и девушка. Вдруг девушка оборачивается и лупит мужика по морде:

- Нахал! Да еще при жене!

Двери лифта открываются, девушка выскакивает. Мужик весь красный, заикаясь:

- Ира, честное слово!

- Да ладно. Это я погладила.

Слушается дело о разводе. Муж с женой никак не могут договориться насчет троих детей. Жена:

- Двоих мне, одного тебе.

Муж:

- Мне двоих, тебе одного.

Через час жена не выдерживает:

- Слушай, пошли домой. В следующем году разведемся, когда четверо будет.

Диалог в химчистке:

- Вы жирные пятна с дивана выводите?

- Да!

- Вот деньги! Вот адрес! А жирное пятно на диване зовут Андрей…

Мужик спрашивает у бармена:

- Что входит в коктейль?

- Сахар, молоко и ром.

- Ну, и как на вкус?

- Отлично! Сахар — это сила, молоко — энергия!

- Ну, а ром?

- А ром — это мысли, куда применить силу и энергию.

- Мама! Он уходит!

- Пусть хлеба купит…

- Мама! Он навсегда уходит!

- Хрен с ним, сегодня поужинаем без хлеба.