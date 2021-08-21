Сон - для слабаков, грусть - для неудачников: свежая порция утренних анекдотов

Автор
Т. Кармазина
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Сон - для слабаков, грусть - для неудачников: свежая порция утренних анекдотов Новость обновлена 20 августа 2021, 17:50

Прикольные шуточки, которые сделают ваше утро!

Лозунг "Не откладывай на завтра то, что можешь сделать сегодня", вывешенный в учебном подразделении, чтобы повысить у курсантов рвение к учебе, возымел странное действие. Почти половина личного состава ушла вечером в самовольную отлучку.

Мужик, рассматривая картину импрессиониста, спрашивает экскурсовода:

- А это тут почему все такое непонятное, смазанное?

- А это потому, художник хочет передать свое восприятие окружающего, так он видит…

- Во, блин! А че он тогда очки не носит?

- Вы что, безмозглый и тупой?

- Нет.

- Тогда почему все время подхалимничаете, подлизываетесь и шестерите передо мной, по-другому не можете завоевать мое уважение и доверие?

- Тогда нужно будет много думать и работать.

- Вчера на меня напал бандит, но я даже не заявил в полицию.

- Почему же?

- Он обшарил все мои карманы, вздохнул и дал мне доллар.

Два дайвера возбужденно разговаривают:

- С чего ты взял, что эта акула собралась на тебя напасть?

- Да она вообще людоед!

- Почему ты так решил?

- По глазам. Взгляд такой же, как и у тещи.