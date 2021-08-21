Сон - для слабаков, грусть - для неудачников: свежая порция утренних анекдотов

Мужик, рассматривая картину импрессиониста, спрашивает экскурсовода:

- А это тут почему все такое непонятное, смазанное?

- А это потому, художник хочет передать свое восприятие окружающего, так он видит…

- Во, блин! А че он тогда очки не носит?