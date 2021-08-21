Сон - для слабаков, грусть - для неудачников: свежая порция утренних анекдотов
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Лозунг "Не откладывай на завтра то, что можешь сделать сегодня", вывешенный в учебном подразделении, чтобы повысить у курсантов рвение к учебе, возымел странное действие. Почти половина личного состава ушла вечером в самовольную отлучку.
Мужик, рассматривая картину импрессиониста, спрашивает экскурсовода:
- А это тут почему все такое непонятное, смазанное?
- А это потому, художник хочет передать свое восприятие окружающего, так он видит…
- Во, блин! А че он тогда очки не носит?
- Вы что, безмозглый и тупой?
- Нет.
- Тогда почему все время подхалимничаете, подлизываетесь и шестерите передо мной, по-другому не можете завоевать мое уважение и доверие?
- Тогда нужно будет много думать и работать.
- Вчера на меня напал бандит, но я даже не заявил в полицию.
- Почему же?
- Он обшарил все мои карманы, вздохнул и дал мне доллар.
Два дайвера возбужденно разговаривают:
- С чего ты взял, что эта акула собралась на тебя напасть?
- Да она вообще людоед!
- Почему ты так решил?
- По глазам. Взгляд такой же, как и у тещи.