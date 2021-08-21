Юмор на любой вкус: прикольные анекдоты на день

- Маша, ты была такая скромная, тихая, забитая, замкнутая, а сейчас не только удачно вышла замуж, но и у тебя на подхвате три классных любовника, скажи секрет.

- Никаких секретов, просто устроилась продавцом консультантом и научилась нагло приставать ко всем и убеждать.