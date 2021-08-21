Юмор на любой вкус: прикольные анекдоты на день
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- Папа, как отличить зайца от зайчихи?
- Очень просто, душечка: по скачкам.
- Как по скачкам?
- А так: если он скачет, так это заяц, а если она скачет, так это — зайчиха.
- Сеня, почему ты такой грустный?
- Завтра выдают замуж мою невесту…
- Что ты говоришь?! А за кого?
- За меня…
Школьница — однокласснику:
- Поможешь мне сегодня физику сделать? Приходи ко мне, родители на дачу уехали.
- Попробую, я правда ее плохо понимаю.
- Да там легко. Я тебе объясню.
- Маша, ты была такая скромная, тихая, забитая, замкнутая, а сейчас не только удачно вышла замуж, но и у тебя на подхвате три классных любовника, скажи секрет.
- Никаких секретов, просто устроилась продавцом консультантом и научилась нагло приставать ко всем и убеждать.
- Алло, это клуб крутых парней?
- Да, братан. Хочешь прийти записаться?
- Да, только попозже, мне сейчас нужно походить с женой по магазинам.
- Слышь, я тебе позже перезвоню, а то мне тут моя звонит.