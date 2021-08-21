Юмор на любой вкус: прикольные анекдоты на день

Автор
Т. Кармазина
Дата публикации
Автор
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Юмор на любой вкус: прикольные анекдоты на день Новость обновлена 21 августа 2021, 11:46

Эта подборка веселых анекдотов поднимет вам настроение на целый день!

- Папа, как отличить зайца от зайчихи?

- Очень просто, душечка: по скачкам.

- Как по скачкам?

- А так: если он скачет, так это заяц, а если она скачет, так это — зайчиха.

Анекдоты
Анекдоты

- Сеня, почему ты такой грустный?

- Завтра выдают замуж мою невесту…

- Что ты говоришь?! А за кого?

- За меня…

Анекдоты
Анекдоты

Школьница — однокласснику:

- Поможешь мне сегодня физику сделать? Приходи ко мне, родители на дачу уехали.

- Попробую, я правда ее плохо понимаю.

- Да там легко. Я тебе объясню.

Анекдоты
Анекдоты

- Маша, ты была такая скромная, тихая, забитая, замкнутая, а сейчас не только удачно вышла замуж, но и у тебя на подхвате три классных любовника, скажи секрет.

- Никаких секретов, просто устроилась продавцом консультантом и научилась нагло приставать ко всем и убеждать.

Анекдоты
Анекдоты

- Алло, это клуб крутых парней?

- Да, братан. Хочешь прийти записаться?

- Да, только попозже, мне сейчас нужно походить с женой по магазинам.

- Слышь, я тебе позже перезвоню, а то мне тут моя звонит.