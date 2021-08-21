Сделай паузу и подними себе настроение: самые смешные анекдоты
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- Абрам, ты что заболел?
- Нет.
- А чего таблетки ешь?
- Так срок годности кончается…
Приезжают родители к студенту в общагу. Стучатся в дверь. Из-за двери сонный голос:
- Кто там еще!?
- Иванченко здесь живет?
- Да здесь… Вы его у двери положите, сейчас оденусь — занесу!
- Дорогая… Мы уже 8 лет, как вместе…
- Да, милый?
- Знаешь, я думаю, пришло время внести ясность…
- ?
- Я долго думал над этим и сегодня, наконец, пришел день, когда я хочу задать тебе этот вопрос.
- Я тебя слушаю, радость моя!
- А как тебя зовут?
Мужчина в автобусе пристально смотрит на женщину, она и говорит:
- Мужчина, что вы на меня уставились, вы же меня взглядом раздеваете!
- Ну что вы так волнуетесь, я уже курю…
Что такое дом терпимости?
Это пивбар с закрытым на ремонт туалетом.