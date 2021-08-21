Сделай паузу и подними себе настроение: самые смешные анекдоты

- Дорогая… Мы уже 8 лет, как вместе…

- Да, милый?

- Знаешь, я думаю, пришло время внести ясность…

- ?

- Я долго думал над этим и сегодня, наконец, пришел день, когда я хочу задать тебе этот вопрос.

- Я тебя слушаю, радость моя!

- А как тебя зовут?