Сделай паузу и подними себе настроение: самые смешные анекдоты

Автор
Т. Кармазина
Дата публикации
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Сделай паузу и подними себе настроение: самые смешные анекдоты Новость обновлена 21 августа 2021, 18:03

Свежая порция юмора специально для наших читателей!

- Абрам, ты что заболел?

- Нет.

- А чего таблетки ешь?

- Так срок годности кончается…

Приезжают родители к студенту в общагу. Стучатся в дверь. Из-за двери сонный голос:

- Кто там еще!?

- Иванченко здесь живет?

- Да здесь… Вы его у двери положите, сейчас оденусь — занесу!

- Дорогая… Мы уже 8 лет, как вместе…

- Да, милый?

- Знаешь, я думаю, пришло время внести ясность…

- ?

- Я долго думал над этим и сегодня, наконец, пришел день, когда я хочу задать тебе этот вопрос.

- Я тебя слушаю, радость моя!

- А как тебя зовут?

Мужчина в автобусе пристально смотрит на женщину, она и говорит:

- Мужчина, что вы на меня уставились, вы же меня взглядом раздеваете!

- Ну что вы так волнуетесь, я уже курю…

Что такое дом терпимости?

Это пивбар с закрытым на ремонт туалетом.