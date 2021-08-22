Хватит грустить - веселье продолжается: шутки на утро

Автор
Т. Кармазина
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Хватит грустить - веселье продолжается: шутки на утро Новость обновлена 21 августа 2021, 18:03

Подборка смешных анекдотов, после прочтения которых вы будете улыбаться весь день!

- Ты такой необычный, так интересно мыслишь, ты художник, или поэт, может философ? Скажи, я тебе нравлюсь?

- Я алкоголик, и пока ты не заговорила, я был уверен, что ты лампа.

Звонок шефа главному бухгалтеру:

- Алло, Вова, чем занимаешься?

- Да как обычно: сверкой, сводкой…

- Значит так: водку спрячь, Верку выгони. К нам тут ревизия приехала.

Начальник после совещания выходит из своего кабинета и говорит секретарше:

- Вызови мне машину, сегодня напряженный день, поеду, сниму стресс, покатаюсь на своей лошади!

- Хорошо Илья Петрович, а ваша лошадь вам сегодня уже три раза звонила.

- Слышь, Абрам, займи десять гривен!

- У меня столько нет — только восемь.

- Ну, давай восемь, два будешь должен.

Купила кошку, оказалась взбалмошной и очень дурашливой, но милой. Слышу как-то шорох из кухни, думаю, опять на стол залезла. Прихожу, точно, это чучело печенье из пакета вытряхнуло, пакет на голову надело и ползет мимо меня как крокодил, сквозь пакет таращится.