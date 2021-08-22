Хватит грустить - веселье продолжается: шутки на утро
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 1077
- Ты такой необычный, так интересно мыслишь, ты художник, или поэт, может философ? Скажи, я тебе нравлюсь?
- Я алкоголик, и пока ты не заговорила, я был уверен, что ты лампа.
Звонок шефа главному бухгалтеру:
- Алло, Вова, чем занимаешься?
- Да как обычно: сверкой, сводкой…
- Значит так: водку спрячь, Верку выгони. К нам тут ревизия приехала.
Начальник после совещания выходит из своего кабинета и говорит секретарше:
- Вызови мне машину, сегодня напряженный день, поеду, сниму стресс, покатаюсь на своей лошади!
- Хорошо Илья Петрович, а ваша лошадь вам сегодня уже три раза звонила.
- Слышь, Абрам, займи десять гривен!
- У меня столько нет — только восемь.
- Ну, давай восемь, два будешь должен.
Купила кошку, оказалась взбалмошной и очень дурашливой, но милой. Слышу как-то шорох из кухни, думаю, опять на стол залезла. Прихожу, точно, это чучело печенье из пакета вытряхнуло, пакет на голову надело и ползет мимо меня как крокодил, сквозь пакет таращится.