Немного веселья не помешает: свежая подборка уморительных анекдотов

Автор
Т. Кармазина
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Немного веселья не помешает: свежая подборка уморительных анекдотов Новость обновлена 22 августа 2021, 11:33

Продолжаем веселиться вместе с нашими анекдотами!

Суслики — самые осторожные животные. Они становятся на задние лапки и смотрят вдаль: не бежит ли лиса? Не летит ли орел? Не ползет ли змея?

И самые наблюдательные из них получают бампером в лоб…

Анекдоты
Анекдоты

Вбегает секретарша в кабинет:

- Босс, вашу машину только что угнали!

- Звони в полицию, срочно! Ты успела разглядеть угонщиков?

- Нет, но зато я запомнила номер машины!

Анекдоты
Анекдоты

Мужик кричит на вокзале:

- Отдайте мой чемодан! Отдайте мне чемодан, а то будет как в прошлый раз!

- А как было в прошлый раз?

- А в прошлый раз не отдали!

Анекдоты
Анекдоты

Солдат получает письмо от любимой девушки. Та пишет, что встретила другого и просит вернуть ее фотографию. Опечаленный солдат собирает все ненужные фотографии женщин у всего взвода и посылает их с запиской: "Дорогая, к сожалению я не могу вспомнить, кто из них — ты.

Пожалуйста, забери свою фотографию и верни остальные".

Анекдоты
Анекдоты

Мама по-быстрому собирает дочку в детский сад. Одной рукой ресницы красит, а другой одевает чадо… Бегут на маршрутку. Мать смотрит — дочь без варежек:

- Доченька, ручки без варежек не замерзли?

- Нет! А ножки без сапожек — да!