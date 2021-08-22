Немного веселья не помешает: свежая подборка уморительных анекдотов
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Суслики — самые осторожные животные. Они становятся на задние лапки и смотрят вдаль: не бежит ли лиса? Не летит ли орел? Не ползет ли змея?
И самые наблюдательные из них получают бампером в лоб…
Вбегает секретарша в кабинет:
- Босс, вашу машину только что угнали!
- Звони в полицию, срочно! Ты успела разглядеть угонщиков?
- Нет, но зато я запомнила номер машины!
Мужик кричит на вокзале:
- Отдайте мой чемодан! Отдайте мне чемодан, а то будет как в прошлый раз!
- А как было в прошлый раз?
- А в прошлый раз не отдали!
Солдат получает письмо от любимой девушки. Та пишет, что встретила другого и просит вернуть ее фотографию. Опечаленный солдат собирает все ненужные фотографии женщин у всего взвода и посылает их с запиской: "Дорогая, к сожалению я не могу вспомнить, кто из них — ты.
Пожалуйста, забери свою фотографию и верни остальные".
Мама по-быстрому собирает дочку в детский сад. Одной рукой ресницы красит, а другой одевает чадо… Бегут на маршрутку. Мать смотрит — дочь без варежек:
- Доченька, ручки без варежек не замерзли?
- Нет! А ножки без сапожек — да!