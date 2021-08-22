Порция "негрустина": веселая подборка анекдотов на вечер

Автор
А. Барабан
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Порция "негрустина": веселая подборка анекдотов на вечер Новость обновлена 22 августа 2021, 17:58
Анекдот о женщине

Скорость звука — довольно странная штука. Родители что-то говорят тебе в двадцать лет, а доходит только к сорока.

В театре идёт репетиция. Молодая актриса, играющая роль покинутой женщины, проводит сцену так неестественно, что режиссёр в отчаянии кричит:

— Послушайте, у вас всё выглядит фальшиво! Поставьте себя на место геро­ини! Представьте, что вас бросил любимый. Что бы вы сделали?

— Нашла бы себе другого.

— Я загадала число… Если угадаешь, то я, так и быть, выйду за тебя замуж!

— Сто пятьдесят тысяч.

— Как ты угадал?

— Да ты уже полчаса смотришь на ценник этой шубы.

Девочка маме:

— Мама, все подружки говорят, что им снятся эротические сны, а мне почему-то нет.

— А тебе что снится?

— Да ерунда всякая: бананы, огурцы, столбы какие-то…

Две подруги:

— Ну, какой тебе подарок на День Рождения твой сделал?

— Убрался!

— Да ну?! Как это на него не похоже… Везде?

— Навсегда.