Порция "негрустина": веселая подборка анекдотов на вечер
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Скорость звука — довольно странная штука. Родители что-то говорят тебе в двадцать лет, а доходит только к сорока.
В театре идёт репетиция. Молодая актриса, играющая роль покинутой женщины, проводит сцену так неестественно, что режиссёр в отчаянии кричит:
— Послушайте, у вас всё выглядит фальшиво! Поставьте себя на место героини! Представьте, что вас бросил любимый. Что бы вы сделали?
— Нашла бы себе другого.
— Я загадала число… Если угадаешь, то я, так и быть, выйду за тебя замуж!
— Сто пятьдесят тысяч.
— Как ты угадал?
— Да ты уже полчаса смотришь на ценник этой шубы.
Девочка маме:
— Мама, все подружки говорят, что им снятся эротические сны, а мне почему-то нет.
— А тебе что снится?
— Да ерунда всякая: бананы, огурцы, столбы какие-то…
Две подруги:
— Ну, какой тебе подарок на День Рождения твой сделал?
— Убрался!
— Да ну?! Как это на него не похоже… Везде?
— Навсегда.