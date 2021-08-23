Для тех, кто встал не с той ноги: шутки, которые заставят вас смеяться весь день

Автор
Т. Кармазина
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Для тех, кто встал не с той ноги: шутки, которые заставят вас смеяться весь день Новость обновлена 22 августа 2021, 15:25

Забавные прикольчики, которые сделают ваш день немного веселее и ярче!

Диpектоp заводит в кабинет секpетаpшу и начинает сpывать с нее платье. Та:

- Иван Петpович, вы хоть двеpь-то закpойте!

- Hельзя, Kлава! Еще подумают, что мы тут водку пьем.

Анекдоты
Анекдоты

Мужик в вокзальном ресторане не спеша пьет пиво. Раздался свисток паровоза — сигнал к отправлению. Мужик хоть бы что, продолжает пить и говорит:

- Свисти-свисти. Билет-то все равно у меня!

Анекдоты
Анекдоты

- Что Нострадамус сказал перед смертью?

- Прикиньте пацаны, ща умру!

Анекдоты
Анекдоты

Частенько так бывает — сидишь, сидишь в инете ночью и вдруг понимаешь что читаешь чуть ли не про внутреннюю политику Зимбабве. И вроде интересно, и вроде бы нахрена?

Анекдоты
Анекдоты

- Ну и больница! Когда я сюда пришел, один врач сказал, что у меня аппендицит, второй — камни в почках, третий, что порок сердца.

- Ну и чем кончилось?

- Они вырезали у меня гланды.