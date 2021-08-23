С хорошим настроением можно горы свернуть: смешные анекдоты на день

Автор
Т. Кармазина
Дата публикации
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С хорошим настроением можно горы свернуть: смешные анекдоты на день Новость обновлена 23 августа 2021, 11:08

Веселые анекдоты, которые не дадут вам загрустить!

Мыла посуду после обеда, сняла обручальное кольцо, а потом забыла надеть обратно. Вечером пошли с мужем в кино. Он замечает, что я без кольца. Смотрит на свою окольцованную руку, на мою неокольцованную и начинает ржать:

- Ну вот. Сейчас все подумают, что я с тобой жене изменяю!

Анекдоты
Анекдоты

- Нет, без пропуска нельзя и не просите больше.

- Хорошо. Если вы меня пропустите, то я не стану убивать вашу собаку.

- У меня ее нет.

- Кошку?

- Не держу.

- А вы очень плохой человек…

Анекдоты
Анекдоты

Один охотник другому:

- Знаешь, у меня странная собака. Когда я стреляю и промахиваюсь, она падает на землю и катается от хохота.

- А что она делает, если ты попадаешь?

- Не знаю, она у меня только три года.

Анекдоты
Анекдоты

Пожилая учительница географии упрекает Вовочку:

- Я в твоем возрасте, между прочим, уже знала названия всех стран!

Вовочка ехидно так отвечает:

- Так их в то время и было-то две или три, Марья Ивановна!

Анекдоты
Анекдоты

Девочки, а знаете как заставить мужа быстро вернуться с гулянки?

Пишем ему СМС: "Бери вино и приезжай, моего до утра не будет!".

И после этого сразу выключаем телефон…