С хорошим настроением можно горы свернуть: смешные анекдоты на день

Мыла посуду после обеда, сняла обручальное кольцо, а потом забыла надеть обратно. Вечером пошли с мужем в кино. Он замечает, что я без кольца. Смотрит на свою окольцованную руку, на мою неокольцованную и начинает ржать:

- Ну вот. Сейчас все подумают, что я с тобой жене изменяю!