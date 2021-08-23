С хорошим настроением можно горы свернуть: смешные анекдоты на день
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Мыла посуду после обеда, сняла обручальное кольцо, а потом забыла надеть обратно. Вечером пошли с мужем в кино. Он замечает, что я без кольца. Смотрит на свою окольцованную руку, на мою неокольцованную и начинает ржать:
- Ну вот. Сейчас все подумают, что я с тобой жене изменяю!
- Нет, без пропуска нельзя и не просите больше.
- Хорошо. Если вы меня пропустите, то я не стану убивать вашу собаку.
- У меня ее нет.
- Кошку?
- Не держу.
- А вы очень плохой человек…
Один охотник другому:
- Знаешь, у меня странная собака. Когда я стреляю и промахиваюсь, она падает на землю и катается от хохота.
- А что она делает, если ты попадаешь?
- Не знаю, она у меня только три года.
Пожилая учительница географии упрекает Вовочку:
- Я в твоем возрасте, между прочим, уже знала названия всех стран!
Вовочка ехидно так отвечает:
- Так их в то время и было-то две или три, Марья Ивановна!
Девочки, а знаете как заставить мужа быстро вернуться с гулянки?
Пишем ему СМС: "Бери вино и приезжай, моего до утра не будет!".
И после этого сразу выключаем телефон…