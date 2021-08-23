Улыбнись на все 32: подборка прикольных вечерних шуток

Встречаются два приятеля, один держится за челюсть, второй спрашивает:

- Что у тебя случилось?

- Да вот ходил к зубному, вырвал 2 зуба.

- Так ты же говорил, что только один болел?

- Так то да, но у врача сдачи не было!