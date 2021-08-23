Улыбнись на все 32: подборка прикольных вечерних шуток

Автор
Т. Кармазина
Дата публикации
Автор
505
Улыбнись на все 32: подборка прикольных вечерних шуток Новость обновлена 23 августа 2021, 15:20

Уморительные анекдоты, которые поднимут вам настроение!

На ютубе сейчас много блогов для женщин о том, как оставаться для мужа желанной после долгих совместно прожитых лет… И вот посмотрев один из уроков, спрашиваю мужа: "А в чем мне ходить по дому, чтобы ты меня хотел?".

Ответ убил: "Милая, ходи в адеквате!".

Анекдоты
Анекдоты

Встречаются два приятеля, один держится за челюсть, второй спрашивает:

- Что у тебя случилось?

- Да вот ходил к зубному, вырвал 2 зуба.

- Так ты же говорил, что только один болел?

- Так то да, но у врача сдачи не было!

Анекдоты
Анекдоты

Разговаривают два алкоголика:

- Оказывается Фолкнер, Хемингуэй, Эдгар По и другие писатели были хроническими алкоголиками.

- Я всегда тебе говорил, что у нас отличная компания.

Анекдоты
Анекдоты

Жена, страшно раздосадованная тем, что муж отказался купить ей норковую шубку, говорит:

- Своим отказом ты можешь довести меня до смерти. И мои похороны обойдутся тебе намного дороже!

- Да, но я потрачусь только один раз.

Анекдоты
Анекдоты

- Папа, я раньше думал, что у нас во дворе люди гадят. А это, оказывается, выгуливаемые собаки!

- Ты правильно думал, сынок! Это гадят люди, но через собачью задницу.