Улыбнись на все 32: подборка прикольных вечерних шуток
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На ютубе сейчас много блогов для женщин о том, как оставаться для мужа желанной после долгих совместно прожитых лет… И вот посмотрев один из уроков, спрашиваю мужа: "А в чем мне ходить по дому, чтобы ты меня хотел?".
Ответ убил: "Милая, ходи в адеквате!".
Встречаются два приятеля, один держится за челюсть, второй спрашивает:
- Что у тебя случилось?
- Да вот ходил к зубному, вырвал 2 зуба.
- Так ты же говорил, что только один болел?
- Так то да, но у врача сдачи не было!
Разговаривают два алкоголика:
- Оказывается Фолкнер, Хемингуэй, Эдгар По и другие писатели были хроническими алкоголиками.
- Я всегда тебе говорил, что у нас отличная компания.
Жена, страшно раздосадованная тем, что муж отказался купить ей норковую шубку, говорит:
- Своим отказом ты можешь довести меня до смерти. И мои похороны обойдутся тебе намного дороже!
- Да, но я потрачусь только один раз.
- Папа, я раньше думал, что у нас во дворе люди гадят. А это, оказывается, выгуливаемые собаки!
- Ты правильно думал, сынок! Это гадят люди, но через собачью задницу.