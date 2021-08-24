Позитивная утренняя нотка: юморные анекдоты для поднятия настроения
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Пациент говорит психиатру:
- У меня раздвоение личности, иногда мне кажется, что нас двое!
- Так, повторите еще раз и говорите по одному!
Когда я расстался с девушкой, я почувствовал внутри некоторую пустоту. Причем самое страшное было в том, что это ощущение с каждым днем только усиливалось.
В конечном счете я понял, что так продолжаться дальше не может. И взялся за готовку еды как следует.
В ресторане:
- Не надо мне вешать лапшу на уши!
- Успокойтесь, пожалуйста. Уверяю вас, наш официант нечаянно опрокинул на вас тарелку со спагетти.
- Алло, это поликлиника? Моя жена говорит, что у меня руки растут из жопы.
- Ну и что?!
- Так мне к хирургу записываться или к проктологу?
- Ой, Катюха, беда у меня… Мой на рыбалку поехал и трубку не берет… Наверное, любовницу завел!
- Юль, ну что ты сразу про худшее думаешь! Может он просто утонул!