Позитивная утренняя нотка: юморные анекдоты для поднятия настроения

Автор
Т. Кармазина
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Позитивная утренняя нотка: юморные анекдоты для поднятия настроения Новость обновлена 23 августа 2021, 15:40

Подборка смешных анекдотов, после прочтения которых вы будете улыбаться все утро!

Пациент говорит психиатру:

- У меня раздвоение личности, иногда мне кажется, что нас двое!

- Так, повторите еще раз и говорите по одному!

Анекдоты
Анекдоты

Когда я расстался с девушкой, я почувствовал внутри некоторую пустоту. Причем самое страшное было в том, что это ощущение с каждым днем только усиливалось.

В конечном счете я понял, что так продолжаться дальше не может. И взялся за готовку еды как следует.

Анекдоты
Анекдоты

В ресторане:

- Не надо мне вешать лапшу на уши!

- Успокойтесь, пожалуйста. Уверяю вас, наш официант нечаянно опрокинул на вас тарелку со спагетти.

Анекдоты
Анекдоты

- Алло, это поликлиника? Моя жена говорит, что у меня руки растут из жопы.

- Ну и что?!

- Так мне к хирургу записываться или к проктологу?

Анекдоты
Анекдоты

- Ой, Катюха, беда у меня… Мой на рыбалку поехал и трубку не берет… Наверное, любовницу завел!

- Юль, ну что ты сразу про худшее думаешь! Может он просто утонул!