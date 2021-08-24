Самые смешные анекдоты, которые поднимут настроение в этот день
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Пришёл в школу фотограф. Учительница убеждает учеников сфотографироваться:
— Представьте, как это здорово — когда вы уже будете взрослыми, посмотрите на фото и скажете: «А вот Машенька, она теперь актриса. А это вот Петечка, он теперь врач…»
Тут Вовочка с задней парты:
— А вот это Марь Иванна, давно уж померла.
Молодой парень подходит к цветочному ларьку.
— Мне бы букет цветов…
— Пожалуйста, у нас огромный выбор. Вам какие?
— Ой, я даже и не знаю…
— Позвольте, я вам помогу. Из-за чего вы поссорились?
Дорогие авторы рецептов, я гуглю «курица с картошкой в духовке», потому что у меня есть только курица с картошкой и духовка, если бы у меня было сухое белое вино, дижонская горчица и помидоры черри, я бы вам сказала.
— Что могло бы Вас сподвигнуть расстрелять обитателей собственного офиса?
— Наличие огнестрельного оружия в офисе.
Футбольный комментатор:
— Даааа, счет 12-0 в пользу соперника — серьезная угроза нашей команде. Но не все еще потеряно — в конце-концов идет всего третья минута матча!