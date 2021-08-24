Самые смешные анекдоты, которые поднимут настроение в этот день

Пришёл в школу фотограф. Учительница убеждает учеников сфотографироваться:

— Представьте, как это здорово — когда вы уже будете взрослыми, посмотрите на фото и скажете: «А вот Машенька, она теперь актриса. А это вот Петечка, он теперь врач…»

Тут Вовочка с задней парты:

— А вот это Марь Иванна, давно уж померла.