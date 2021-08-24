Ты - не ты, когда грустишь: смешные анекдоты на вечер

Автор
Т. Кармазина
Дата публикации
Автор
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Ты - не ты, когда грустишь: смешные анекдоты на вечер Новость обновлена 24 августа 2021, 17:57

Свежая порция юмора специально для наших читателей!

Вернувшись с работы, муж застает жену в слезах.

- Дорогой, это ужасно! Я испекла торт, а наш пудель его съел.

Муж успокаивает:

- Не горюй, родная! Я сейчас же отнесу собачку к ветеринару.

Анекдоты
Анекдоты

Кризис докатился и до меня — перешел на чайный фреш… Из свежевыжатых использованных чайных пакетиков.

Анекдоты
Анекдоты

Уважаемые сотрудники! Просьба к тем, кто пришел чуть-чуть попозже, держаться правой стороны коридора, чтобы не сталкиваться с теми, кто ушел чуть-чуть пораньше!

Анекдоты
Анекдоты

Когда читаешь эпитафии, кажется, что спасти мир можно, только воскресив мертвых и похоронив живых.

Анекдоты
Анекдоты

Вечер. Стою на остановке. Рядом девушка "подшофе". Набирает номер на сотовом и произносит:

- Алло, пожарные? Приезжайте! Я сегодня — огонь!