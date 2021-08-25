Позитивная пауза рассмешит даже страуса: свежие шутки на утро
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- В сексе я как Дед Мороз.
- Выполняешь любые желания?
- Нет. Просто со временем ты перестанешь в меня верить.
Экскурсовод ведет туристов по старинному замку со множеством тоннелей и лабиринтов. В глубоком подземелье он им показывает несколько скелетов.
- Как они здесь оказались? Это узники былых времен?
- Нет, они хотели сэкономить на экскурсоводе.
В автобусе едет мужик:
- Гражданка, передайте билетик.
Женщина:
- А волшебное слово?
Мужик, с сомнением:
- Крибли, крабли, бумс?
- Иванов, ты почему уроки не сделал?
- Вчера у нас дома папа с другом пил…
- И что?
- Стол был занят…
Попадает мужик в рай и хохочет…
Его ангелы спрашивают:
- Ты чего ржешь?
- Да над хирургом смеюсь — я уже здесь, а он меня еще оперирует там.