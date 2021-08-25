Позитивная пауза рассмешит даже страуса: свежие шутки на утро

Экскурсовод ведет туристов по старинному замку со множеством тоннелей и лабиринтов. В глубоком подземелье он им показывает несколько скелетов.

- Как они здесь оказались? Это узники былых времен?

- Нет, они хотели сэкономить на экскурсоводе.