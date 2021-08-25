Позитивная пауза рассмешит даже страуса: свежие шутки на утро

Автор
Т. Кармазина
Дата публикации
Автор
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Позитивная пауза рассмешит даже страуса: свежие шутки на утро Новость обновлена 24 августа 2021, 17:39

Самые уморительные шутки, которые сделают ваш день!

- В сексе я как Дед Мороз.

- Выполняешь любые желания?

- Нет. Просто со временем ты перестанешь в меня верить.

Анекдоты
Анекдоты

Экскурсовод ведет туристов по старинному замку со множеством тоннелей и лабиринтов. В глубоком подземелье он им показывает несколько скелетов.

- Как они здесь оказались? Это узники былых времен?

- Нет, они хотели сэкономить на экскурсоводе.

Анекдоты
Анекдоты

В автобусе едет мужик:

- Гражданка, передайте билетик.

Женщина:

- А волшебное слово?

Мужик, с сомнением:

- Крибли, крабли, бумс?

Анекдоты
Анекдоты

- Иванов, ты почему уроки не сделал?

- Вчера у нас дома папа с другом пил…

- И что?

- Стол был занят…

Анекдоты
Анекдоты

Попадает мужик в рай и хохочет…

Его ангелы спрашивают:

- Ты чего ржешь?

- Да над хирургом смеюсь — я уже здесь, а он меня еще оперирует там.