Для тех, кто встал не с той ноги: анекдоты, которые заставят вас смеяться

Автор
А. Барабан
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Для тех, кто встал не с той ноги: анекдоты, которые заставят вас смеяться Новость обновлена 25 августа 2021, 11:06

Забавные прикольчики, которые сделают ваш день немного веселее и ярче!

Долой стереотипы!

Почему с красивого женского тела обязательно слизывать взбитые сливки, когда с него можно сжёвывать жаренную картошечку с грибами, холодец, маринованные огурчики, буженинку… запивая всё это водочкой из пупочка.

— Мальчик, ты зачем залез на мою яблоню?

— Дяденька, у вас яблоко упало, я вешаю его на место!

Рыба это еда с препятствиями, никто не ест рыбу, чтобы наесться, люди просто любят ковыряться и время своё тратить, как с семечками.

45% погибших насильственной смертью были знакомы со своими убийцами.

Мораль: чем меньше людей ты знаешь, тем меньше желающих тебя прикончить

Здоровый человек, не имеющий автомобиля и жены, практически беззащитен перед алкоголем.