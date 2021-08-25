Для тех, кто встал не с той ноги: анекдоты, которые заставят вас смеяться
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Долой стереотипы!
Почему с красивого женского тела обязательно слизывать взбитые сливки, когда с него можно сжёвывать жаренную картошечку с грибами, холодец, маринованные огурчики, буженинку… запивая всё это водочкой из пупочка.
— Мальчик, ты зачем залез на мою яблоню?
— Дяденька, у вас яблоко упало, я вешаю его на место!
Рыба это еда с препятствиями, никто не ест рыбу, чтобы наесться, люди просто любят ковыряться и время своё тратить, как с семечками.
45% погибших насильственной смертью были знакомы со своими убийцами.
Мораль: чем меньше людей ты знаешь, тем меньше желающих тебя прикончить
Здоровый человек, не имеющий автомобиля и жены, практически беззащитен перед алкоголем.