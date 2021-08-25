Ударная доза положительных эмоций: прикольные шутки на вечер
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— Люся, ну что ты так медленно едешь? Мы и так уже опаздываем!
— Я так больше не могу!
— Что такое?
— Сядьте кто-нибудь рядом и орите на меня. Я так в автошколе привыкла…
— Друг, даже если тебе очень скучно и нечем заняться, это ещё не повод искать работу!
В секретной военной лаборатории происходит взрыв, в результате которого один из сотрудников получает сверхспособность — он теперь может заставлять предметы левитировать. Сотрудник от всех эту способность скрывает и пользуется только для того, чтобы немного дешевле купить фрукты на рынке.
Жена и муж спорят:
— Я шубу тебе подарил?
— Подарил!
— Я зимние сапоги тебе подарил?
— Подарил!
— Ну, вот и иди в детский сад за сыном!
— А почему я, а не ты?
— А в чем я пойду? В носках и с пенкой для бритья?
— Вы 10 тыс. рублёв даёте?
— Нет, только показываем.
— Кросивое…