Ударная доза положительных эмоций: прикольные шутки на вечер

Автор
А. Барабан
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Автор
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Ударная доза положительных эмоций: прикольные шутки на вечер Новость обновлена 25 августа 2021, 17:17

Забавная подборка свежих анекдотов, которая не даст вам скучать.

— Люся, ну что ты так медленно едешь? Мы и так уже опаздываем!

— Я так больше не могу!

— Что такое?

— Сядьте кто-нибудь рядом и орите на меня. Я так в автошколе привыкла…

— Друг, даже если тебе очень скучно и нечем заняться, это ещё не повод искать работу!

В секретной военной лаборатории происходит взрыв, в результате которого один из сотрудников получает сверхспособность — он теперь может заставлять предметы левитировать. Сотрудник от всех эту способность скрывает и пользуется только для того, чтобы немного дешевле купить фрукты на рынке.

Жена и муж спорят:

— Я шубу тебе подарил?

— Подарил!

— Я зимние сапоги тебе подарил?

— Подарил!

— Ну, вот и иди в детский сад за сыном!

— А почему я, а не ты?

— А в чем я пойду? В носках и с пенкой для бритья?

— Вы 10 тыс. рублёв даёте?

— Нет, только показываем.

— Кросивое…