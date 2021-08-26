Проснулись и тут же улыбнулись: забавные анекдоты для позитивного настроения с самого утра
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Муж, сопровождая меня по магазинам, всегда произносит героическую фразу: "Брось меня здесь и иди дальше сама!"
Звонок в ветеринарную клинику:
— Сейчас к вам придет моя теща с собачкой, сделайте пожалуйста такой укол, чтобы она не мучалась и сразу умерла.
— А кто же собачку заберет?
Школьница — однокласснику:
— Поможешь мне сегодня физику сделать? Приходи ко мне, родители на дачу уехали.
— Попробую, я правда её плохо понимаю.
— Да там легко. Я тебе объясню.
— Как ты можешь драться, если носишь очки?
— А, я сначала внимательно смотрю, а потом бью по памяти.
Звонок на мобильник:
— Але!
— Ваш ребенок у нас!
— Так! И каковы ваши требования?
— Приезжайте быстрее. Детский сад скоро закрывается!