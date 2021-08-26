Проснулись и тут же улыбнулись: забавные анекдоты для позитивного настроения с самого утра

Автор
А. Барабан
Дата публикации
Автор
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Проснулись и тут же улыбнулись: забавные анекдоты для позитивного настроения с самого утра Новость обновлена 25 августа 2021, 17:42

Очередная подборка самых смешных шуток.

Муж, сопровождая меня по магазинам, всегда произносит героическую фразу: "Брось меня здесь и иди дальше сама!"

Звонок в ветеринарную клинику:

— Сейчас к вам придет моя теща с собачкой, сделайте пожалуйста такой укол, чтобы она не мучалась и сразу умерла.

— А кто же собачку заберет?

Школьница — однокласснику:

— Поможешь мне сегодня физику сделать? Приходи ко мне, родители на дачу уехали.

— Попробую, я правда её плохо понимаю.

— Да там легко. Я тебе объясню.

— Как ты можешь драться, если носишь очки?

— А, я сначала внимательно смотрю, а потом бью по памяти.

Звонок на мобильник:

— Але!

— Ваш ребенок у нас!

— Так! И каковы ваши требования?

— Приезжайте быстрее. Детский сад скоро закрывается!