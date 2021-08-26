Порция "негрустина": смешные шуточки на день

Дедушка сидит на крылечке и умиленно наблюдает за внучком, играющим во дворе:

— Чудо что за пацан! Знать бы еще наверняка, что он мой внук…

Его сын, отец мальчишки, услышал эти слова:

— Как тебя понимать, папа? Ты что, знаешь про мою жену что-нибудь такое?

Старик его успокаивает:

— Да, нет, не про твою…