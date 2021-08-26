Порция "негрустина": смешные шуточки на день

Автор
А. Барабан
Дата публикации
Автор
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Порция "негрустина": смешные шуточки на день Новость обновлена 26 августа 2021, 11:39

Забавная подборка анекдотов для хорошего настроения на целый день.

Вы хоть раз встречали сказку, чтобы там Василиса Премудрая богатыря помыла, накормила и спать уложила? Почему этим постоянно занимается Баба-Яга?

Дедушка сидит на крылечке и умиленно наблюдает за внучком, играющим во дворе:

— Чудо что за пацан! Знать бы еще наверняка, что он мой внук…

Его сын, отец мальчишки, услышал эти слова:

— Как тебя понимать, папа? Ты что, знаешь про мою жену что-нибудь такое?

Старик его успокаивает:

— Да, нет, не про твою…

Было у царя три сына. Старший умный был детина, средний сын и так и сяк, а младший доверял людям и верил им на слово.

На рынке в мясной павильон входит женщина, груженая сумками, останавливается у прилавка со свиной головой, пристально на нее смотрит и выдает:

— Блин, забыла мужу сигарет купить!

Сначала на уроках литературы учат придумывать на ровном месте, что нам хотел сказать автор, а потом удивляются, как это ты так сама себя накрутила.