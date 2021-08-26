Порция "негрустина": смешные шуточки на день
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Вы хоть раз встречали сказку, чтобы там Василиса Премудрая богатыря помыла, накормила и спать уложила? Почему этим постоянно занимается Баба-Яга?
Дедушка сидит на крылечке и умиленно наблюдает за внучком, играющим во дворе:
— Чудо что за пацан! Знать бы еще наверняка, что он мой внук…
Его сын, отец мальчишки, услышал эти слова:
— Как тебя понимать, папа? Ты что, знаешь про мою жену что-нибудь такое?
Старик его успокаивает:
— Да, нет, не про твою…
Было у царя три сына. Старший умный был детина, средний сын и так и сяк, а младший доверял людям и верил им на слово.
На рынке в мясной павильон входит женщина, груженая сумками, останавливается у прилавка со свиной головой, пристально на нее смотрит и выдает:
— Блин, забыла мужу сигарет купить!
Сначала на уроках литературы учат придумывать на ровном месте, что нам хотел сказать автор, а потом удивляются, как это ты так сама себя накрутила.