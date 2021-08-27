Смех без причины - признак хорошего настроения: веселые анекдоты на утро
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Замечено, что у некоторых поваров при виде несвежих продуктов возникают свежие идеи.
Играли с друзьями в пантомимы в эти выходные. Когда очередь дошла до нашей самой ceксуальной подруги, я загадал слово "стриптиз". И потом полчаса мы типа не могли отгадать, уж больно красиво показывала.
Скоро 1 сентября. Кто-нибудь подскажет, где есть школа с окнами, шторами, дверьми, лампочками, где стены покрашены, линолеум уложен, и всё это без родительского комитета. Очень нужна для дочки.
— Что общего между политиком и спеpматозоидом?
— И у того, и у дpугого есть всего один шанс на миллион стать человеком.
— Поздравляю, Ваш фильм о том, что Земля плоская, завоевал премию!
— Какую?
— "Золотой глобус".