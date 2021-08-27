Смех без причины - признак хорошего настроения: веселые анекдоты на утро

Автор
А. Барабан
Дата публикации
Автор
56
Смех без причины - признак хорошего настроения: веселые анекдоты на утро Новость обновлена 26 августа 2021, 18:34

Сегодня мы подготовили для вас новую порцию уморительных анекдотов.

Замечено, что у некоторых поваров при виде несвежих продуктов возникают свежие идеи.

Играли с друзьями в пантомимы в эти выходные. Когда очередь дошла до нашей самой ceксуальной подруги, я загадал слово "стриптиз". И потом полчаса мы типа не могли отгадать, уж больно красиво показывала.

Скоро 1 сентября. Кто-нибудь подскажет, где есть школа с окнами, шторами, дверьми, лампочками, где стены покрашены, линолеум уложен, и всё это без родительского комитета. Очень нужна для дочки.

— Что общего между политиком и спеpматозоидом?

— И у того, и у дpугого есть всего один шанс на миллион стать человеком.

— Поздравляю, Ваш фильм о том, что Земля плоская, завоевал премию!

— Какую?

— "Золотой глобус".