Сала много не бывает: веселая подборка анекдотов о любимом лакомстве украинцев
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— Скажите, у вас сало "Адидас" есть?
— Это какое?
— Ну с тремя прослойками.
После французско-украинских переговоров на высшем уровне состоялся банкет, на котором подали лягушачье сало
— Ты сало есть будешь?
— Нет. Во-первых, я на диете, а во — вторых… буду!
Два украинца разговаривают: — Ты слышал, что от сала появляется склероз?!
— То—то я думаю, что когда с утра сальца съем, то целый день не помню, что есть хочется…
— А чего у вас в молочном отделе лежит сало, намазанное клубничным вареньем?
— Это же новинка! Йогурт 100% жирности!