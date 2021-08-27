Сала много не бывает: веселая подборка анекдотов о любимом лакомстве украинцев

Автор
А. Барабан
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Сала много не бывает: веселая подборка анекдотов о любимом лакомстве украинцев Новость обновлена 27 августа 2021, 11:52
Анекдот про сало. Фото "Телеграф"

— Скажите, у вас сало "Адидас" есть?

— Это какое?

— Ну с тремя прослойками.

После французско-украинских переговоров на высшем уровне состоялся банкет, на котором подали лягушачье сало

— Ты сало есть будешь?

— Нет. Во-первых, я на диете, а во — вторых… буду!

Два украинца разговаривают: — Ты слышал, что от сала появляется склероз?!

— То—то я думаю, что когда с утра сальца съем, то целый день не помню, что есть хочется…

— А чего у вас в молочном отделе лежит сало, намазанное клубничным вареньем?

— Это же новинка! Йогурт 100% жирности!