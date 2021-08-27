Проведите вечер на позитиве: юморные шутки, чтобы похохотать

Автор
А. Барабан
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Проведите вечер на позитиве: юморные шутки, чтобы похохотать Новость обновлена 27 августа 2021, 17:28

Новая порция анекдотов специально для наших читателей!

Молодой парень заходит в аптеку:

— Пачку презервативов, пожалуйста.

— А восемнадцать-то есть?

— Хм… Не измерял пока…

Моя мама очень боялась, чтобы я не завалил учебу и поступила вместе со мной. Хотела меня контролировать и получить второе образование. Так мы вместе учились, нас вместе выгнали и мы вместе скрываем это от папы.

Дневник юного натуралиста. Сегодня удалось достигнуть цели. Я все таки его отыскал! Дотянулся! Попробовал! И чего это наш Киса нос воротит, отличный корм.

Саша, 9 мес.

Десять часов делал Доктор Айболит сложнейшую микрохирургическую операцию:

— Всё! Лети, Маленький Комарик, и больше не ломай своё крылышко!

Через минуту хлопает себя по щеке:

— Вот тварь неблагодарная!

Лично для меня годовщина свадьбы — гораздо больший праздник, чем день рождения. Нет, жена не стоит у меня за спиной. Хотя кому я вру… Стоит.