Проведите вечер на позитиве: юморные шутки, чтобы похохотать
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 181
Молодой парень заходит в аптеку:
— Пачку презервативов, пожалуйста.
— А восемнадцать-то есть?
— Хм… Не измерял пока…
Моя мама очень боялась, чтобы я не завалил учебу и поступила вместе со мной. Хотела меня контролировать и получить второе образование. Так мы вместе учились, нас вместе выгнали и мы вместе скрываем это от папы.
Дневник юного натуралиста. Сегодня удалось достигнуть цели. Я все таки его отыскал! Дотянулся! Попробовал! И чего это наш Киса нос воротит, отличный корм.
Саша, 9 мес.
Десять часов делал Доктор Айболит сложнейшую микрохирургическую операцию:
— Всё! Лети, Маленький Комарик, и больше не ломай своё крылышко!
Через минуту хлопает себя по щеке:
— Вот тварь неблагодарная!
Лично для меня годовщина свадьбы — гораздо больший праздник, чем день рождения. Нет, жена не стоит у меня за спиной. Хотя кому я вру… Стоит.